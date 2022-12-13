Почему некоторым украинцам приходят «космические» платежки за газ — разъяснение «Нафтогаза»
Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» разъяснила клиентам, почему переданные ими показатели счетчиков не вносятся в систему и потребителям приходится платить вдвое больше.
«За прошлый месяц передала показания счетчика, они не посмотрели, передали свои показания, теперь нужно платить в два раза больше», — пожаловалась клиентка.
В «Нафтогазе» разъяснили, что сформировали сумму к уплате на основе данных о потреблении, которые внес облгаз в информационную систему ВДТСУ (операционная платформа оператора газотранспортной системы).
«Данные на платформу со своей стороны загружает оператор ГРС (облгаз). С вопросами о корректности объемов потребления следует обращаться именно к оператору ГРС», — сообщили компании.
Справка Finance.ua:
- потребитель, ошибочно переплативший за газ, имеет право на возврат средств. Как сообщают эксперты ГазПравды: «В случае переплаты сумма переплаты засчитывается в счет оплаты на следующий расчетный период или возвращается на текущий счет потребителя по его письменному требованию в течение пяти рабочих дней после получения такого требования»;
- в Украине упростили смену поставщика для потребителя, не являющегося бытовым, на период действия военного положения;
- «Нафтогаз» на время военного положения и 6 месяцев после его завершения будет поставлять голубое топливо операторам газораспределительных систем по фиксированной цене.
Как вернуть переплату за газ
Поделиться новостью