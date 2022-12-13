Почему некоторым украинцам приходят «космические» платежки за газ — разъяснение «Нафтогаза» Сегодня 17:00 — Личные финансы

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» разъяснила клиентам, почему переданные ими показатели счетчиков не вносятся в систему и потребителям приходится платить вдвое больше.

«За прошлый месяц передала показания счетчика, они не посмотрели, передали свои показания, теперь нужно платить в два раза больше», — пожаловалась клиентка.

В «Нафтогазе» разъяснили, что сформировали сумму к уплате на основе данных о потреблении, которые внес облгаз в информационную систему ВДТСУ (операционная платформа оператора газотранспортной системы).

«Данные на платформу со своей стороны загружает оператор ГРС (облгаз). С вопросами о корректности объемов потребления следует обращаться именно к оператору ГРС», — сообщили компании.

Справка Finance.ua:

потребитель, ошибочно переплативший за газ, имеет право на возврат средств. Как сообщают эксперты ГазПравды: «В случае переплаты сумма переплаты засчитывается в счет оплаты на следующий расчетный период или возвращается на текущий счет потребителя по его письменному требованию в течение пяти рабочих дней после получения такого требования»;

в Украине упростили смену поставщика для потребителя, не являющегося бытовым, на период действия военного положения;

«Нафтогаз» на время военного положения и 6 месяцев после его завершения будет поставлять голубое топливо операторам газораспределительных систем по фиксированной цене.

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