Почему некоторым украинцам приходят «космические» платежки за газ — разъяснение «Нафтогаза» — Finance.ua
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Почему некоторым украинцам приходят «космические» платежки за газ — разъяснение «Нафтогаза»

Личные финансы
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Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» разъяснила клиентам, почему переданные ими показатели счетчиков не вносятся в систему и потребителям приходится платить вдвое больше.
«За прошлый месяц передала показания счетчика, они не посмотрели, передали свои показания, теперь нужно платить в два раза больше», — пожаловалась клиентка.
В «Нафтогазе» разъяснили, что сформировали сумму к уплате на основе данных о потреблении, которые внес облгаз в информационную систему ВДТСУ (операционная платформа оператора газотранспортной системы).
«Данные на платформу со своей стороны загружает оператор ГРС (облгаз). С вопросами о корректности объемов потребления следует обращаться именно к оператору ГРС», — сообщили компании.
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Справка Finance.ua:

  • потребитель, ошибочно переплативший за газ, имеет право на возврат средств. Как сообщают эксперты ГазПравды: «В случае переплаты сумма переплаты засчитывается в счет оплаты на следующий расчетный период или возвращается на текущий счет потребителя по его письменному требованию в течение пяти рабочих дней после получения такого требования»;
  • в Украине упростили смену поставщика для потребителя, не являющегося бытовым, на период действия военного положения;
  • «Нафтогаз» на время военного положения и 6 месяцев после его завершения будет поставлять голубое топливо операторам газораспределительных систем по фиксированной цене.

Как вернуть переплату за газ

По материалам:
На пенсии
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