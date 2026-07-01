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Почему мужчинам в Украине платят больше, и как это изменить

Личные финансы
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Мужчины и женщины еще на этапе собеседования просят разные суммы з.п.
Мужчины и женщины еще на этапе собеседования просят разные суммы з.п.
Гендерный разрыв в оплате труда формируется не только тогда, когда работодатель принимает решение о зарплате. В Украине он часто возникает еще до первого собеседования на этапе составления резюме, когда кандидаты сами определяют желаемый уровень дохода.
Такой вывод сделали аналитики robota.ua на основе активных резюме в сервисе «Прозрачная работа» за период с 1 января по 1 июня 2026 года. Исследование показало, что мужчины в среднем указывают желаемую зарплату 30 тыс. грн, тогда как женщины — 20 тыс. грн. То есть, разница в зарплатных ожиданиях составляет 10 тыс. грн еще до начала переговоров с работодателем.

Разница заметна уже в начале карьеры

Аналитики обращают внимание, что отличия в зарплатных ожиданиях появляются еще среди кандидатов без опыта работы. В категории «Студенты, начало карьеры, без опыта» женщины в среднем указывают желаемую зарплату 25 тыс. грн, тогда как мужчины — 30 тыс. грн.
То есть, разница возникает еще до того, как человек успевает получить профессиональный опыт, получить повышение или столкнуться с реальными барьерами карьерного развития.
По мнению авторов исследования, это может свидетельствовать о влиянии не только рыночных факторов, но и социальных установок, уровня уверенности в собственных навыках и готовности претендовать на более высокую оплату труда.

В каких областях разрыв самый большой

Самая большая разница в зарплатных ожиданиях зафиксирована сразу в нескольких профессиональных направлениях. В каждом из них женщины в среднем называют сумму на 10 тыс. грн ниже мужчин.
Среди таких сфер:
  • производство, инженерия и технологии — 25 тыс. грн против 35 тыс. грн;
  • административный персонал, водители и курьеры — 20 тыс. грн против 30 тыс. грн;
  • автобизнес и сервисное обслуживание — 20 тыс. грн против 30 тыс. грн;
  • строительство и архитектура — ​​30 тыс. грн против 40 тыс. грн;
  • государственные учреждения и местное самоуправление — 30 тыс. грн против 40 тыс. грн.
Часть этих отраслей традиционно считается более «мужскими», что может влиять на то, как кандидатки оценивают собственные возможности.
В то же время, разрыв наблюдается и в сферах, где большинство кандидатов составляют именно женщины.
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К примеру, в бухгалтерии размещено 12 966 женских резюме против 2 037 мужских, и зарплатные ожидания здесь одинаковы. В медицине и фармацевтике, где женщины также преобладают (10 136 резюме против 3 086), они в среднем ожидают 20 тыс. грн, тогда как мужчины — 25 тыс. грн.
Похожая тенденция наблюдается и среди руководителей. Топ-менеджеры женского пола указывают в резюме медианную зарплату 61 320 грн, тогда как мужчины на аналогичных должностях — 70 тыс. грн.

Где зарплатные ожидания почти одинаковы

Есть и отрасли, где разница между ожиданиями женщин и мужчин значительно меньше.
К ним относятся:
  • гостинично-ресторанный бизнес — разница 2 тыс. грн;
  • маркетинг, реклама и PR — 3,1 тыс. грн;
  • продажи и клиент-менеджмент — 5 тыс. грн;
  • логистика и складская сфера — 5 тыс. грн;
  • аграрный сектор — 5 тыс. грн.
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Кроме того, в HR, бизнес-тренингах, торговле, сфере охраны и безопасности, юриспруденции, спорте, красоте и оздоровлении гендерного разрыва в зарплатных ожиданиях практически не зафиксировано.

Как разорвать замкнутый круг

Эксперты отмечают, что поле «желательная зарплата» в резюме часто становится отправной точкой для переговоров с работодателем. Если кандидат изначально называет более низкую сумму, это может повлиять не только на первый офер, но и на дальнейший рост дохода.
  • Во избежание этого перед заполнением резюме рекомендуют сначала изучить актуальный уровень зарплат в своей профессии, объективно оценить собственный опыт, навыки и ответственность будущей должности.
  • Также не стоит ориентироваться исключительно на предыдущую зарплату — она не всегда отражает реальную рыночную стоимость специалиста.
  • Специалисты советуют активнее вести переговоры по оплате труда и не занижать свои ожидания без объективных причин. Ведь конкретно с личной оценки собственной работы часто начинается будущий уровень дохода.
Ранее мы сообщали, что более половины украинок готовы взять на себя больше ответственности и получить повышение на работе, а 56% хотят узнать больше о переквалификации в традиционно «мужские» профессии.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Средняя зарплатаРабота
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