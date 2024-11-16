Почему лучше оставить сбережения в валюте в ноябре: совет эксперта — Finance.ua
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Почему лучше оставить сбережения в валюте в ноябре: совет эксперта

Валюта
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Почему лучше оставить сбережения в валюте в ноябре: совет эксперта
Почему лучше оставить сбережения в валюте в ноябре: совет эксперта
Ожидать удешевления американской валюты не стоит, поскольку тенденция к повышению курса сохраняется.
Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции «Новости.Live».
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По его словам, рост курса доллара прогнозируем, особенно после отмены фиксированного курса Национальным банком Украины.

Стоит ли покупать доллары

Плотников отметил, что сейчас курс медленно движется к отметке в 42 грн/долл., и далее может увеличиваться.
«Курс следует медленной тенденции к удорожанию. Следующая остановка будет около отметки 42 грн/долл., затем выше 42 грн и так далее. Поэтому, если есть необходимость сохранить основные сбережения в гривнах, стоит перевести деньги в более твердую валюту. Давайте исходить от позиции, что дешеветь доллар уже точно не будет», — констатировал эксперт.
Плотников советует украинцам, имеющим сбережения в долларах или евро, не торопиться с обменом на гривну.
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По словам эксперта, если нет срочной потребности в гривневых средствах, целесообразнее оставить сбережения в долларах и евро во избежание риска обесценения.
В долгосрочной перспективе курс доллара, вероятно, продолжит расти.

Справка Finance.ua:

  • девальвация гривны усиливается, несмотря на значительные валютные интервенции Национального банка, что указывает на недейственность политики привлечения гривневых активов в сдерживании валютного спроса;
  • по прогнозу Григория Кукурузы, в 2025 году доллар будет стоить 45 грн на конец 2025 года. Среднегодовой курс будет колебаться в коридоре 43,2−43,5 грн/долл.;
  • курс гривны на уровне 45 грн за доллар в 2025 году может стать нереальным без международной финансовой поддержки. В случае уменьшения финансирования США возможно существенное ослабление валюты.
По материалам:
Novyny.live
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