В прошлом месяце украинцы купили рекордный объем валюты за последние 12 лет — Finance.ua

В прошлом месяце украинцы купили рекордный объем валюты за последние 12 лет
В прошлом месяце население Украины продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на сумму $1,611 млрд (в эквиваленте) и приобрело $3,006 млрд. Чистая покупка валюты составила $1,394 млрд
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
По сравнению с сентябрем объем покупки валюты вырос на 27,1%, когда украинцы приобрели $1,096 млрд.
С начала года общая сумма купленной валюты составляет $9,626 млрд.
В октябре украинцы купили рекордный объем валюты за последние 12 лет, превзойдя показатель ноября 2012 года — тогда было куплено $1,523 млрд.
Напомним, глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский по-прежнему призывает разделить инвестиции, чтобы извлечь максимальную выгоду, а примерно 30% сбережений целесообразно держать в гривне — депозиты или ОВГЗ.
Продавать валюту без необходимости, по-прежнему нецелесообразно, несмотря на удешевление.
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