Почему евро растет и возможен ли возврат ниже 50 грн — разъяснение члена Совета НБУ

В начале года курс гривны оказался под ощутимым давлением. Евро впервые в официальных котировках пересекло психологическую отметку в 50 грн и достигло 50,50 грн, а доллар приблизился к своим историческим максимумам.

Об этом рассказал экономист и член Совета Национального банка Украины Василий Фурман в интервью «Коммерсант украинский».

Почему растет курс евро

По словам Фурмана, курс евро в Украине формируется под влиянием двух ключевых факторов: глобального соотношения евро к доллару и курса гривны к доллару. В последние месяцы действуют оба фактора одновременно, евро существенно укрепился на мировых рынках, а гривна испытала сезонное ослабление.

В 2026 году дальнейшая динамика евро будет зависеть от монетарной политики Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США, темпов экономического роста в ЕС и США, а также от геополитических рисков.

Возврат курса евро ниже 50 грн возможно при сочетании нескольких факторов: снижение глобального курса евро, сезонного роста валютного предложения, стабильного международного финансирования и уменьшения инфляционных ожиданий.

Выход курса евро в диапазон 52−55 грн возможен только при совокупности негативных шоков. Речь идет о резких задержках международной помощи, обострении боевых действий и их экономических последствиях, энергетических кризисах или масштабной глобальной финансовой турбулентности.

Влияние сезонных факторов на валютный рынок

Сезонные факторы оказывают ощутимое, но не определяющее влияние на курс. В начале года традиционно растет спрос на валюту из-за импорта энергоносителей в зимний период, значительных бюджетных расходов в конце года, праздничных выплат и премий населению, а также ввиду старта нового финансового и календарного года.

Во второй половине года ситуация обычно меняется: аграрный экспорт, поступление валютной выручки и сокращение сезонного импорта поддерживают гривну. Поэтому сезонные колебания не являются сигналом долгосрочной девальвации.

Международная финансовая поддержка — это ключевой фактор макрофинансовой устойчивости в условиях войны. Задержки поступлений могут на время усиливать давление на валютный рынок, международные резервы и инфляционные ожидания.

В то же время, по словам Фурмана, речь идет не о неспособности экономики функционировать, а о росте волатильности. При прогнозируемых и согласованных графиков финансирования эти риски существенно уменьшаются.

Как курс влияет на цены

Курсовой эффект на инфляцию ограничен и имеет отложенный характер. Быстрее всего на смену курсу реагируют импортные энергоносители, горючее, а также отдельные категории импортных продуктов и техники.

В то же время значительную часть потребительской корзины формирует внутреннее производство, сдерживающее общее инфляционное давление. По довоенным оценкам, эффект переноса курса на цены составил около 22%: девальвация гривны на 1 грн приводила в среднем к росту цен на 22 копейки. Однако этот эффект нелинейный и существенно усиливается в случае резкой девальвации. В условиях войны эти довоенные оценки уже не совсем актуальны.

Экономия населения

Национальный банк не дает инвестиционных рекомендаций, однако с макроэкономической точки зрения диверсификация сбережений остается рациональной стратегией.

Фурман отметил, что гривневые инструменты — депозиты и облигации внутреннего государственного займа — сохраняют привлекательность. В 2025 году вложения населения в срочные гривневые депозиты выросли почти на 20%, а в гривневые ОВГЗ — на 67%. В то же время чистый спрос населения на валюту был почти вдвое меньше, чем годом ранее.

