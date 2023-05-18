По случаю своего 19-летия: Wizz Air снизил цену на авиабилеты всего на один день — Finance.ua

По случаю своего 19-летия: Wizz Air снизил цену на авиабилеты всего на один день
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air 18 мая проводит однодневную распродажу авиабилетов. Такая акция по случаю 19-летия.
Скидка до 19% действует на все маршруты авиакомпании и не ограничена по дате перелета.
Как купить билет со скидкой
Чтобы купить билет в рамках этой распродажи, необходимо быть членом скидочного клуба Wizz Discount Club или оформить участие в этом клубе во время бронирования авиабилета.
Если вы не часто бронируете билеты на рейсы Wizz Air, то можно подождать, пока распродажа станет доступной для всех. Вероятно, это произойдет 19 мая — именно в этот день в 2004 году лоукостер совершил свой первый регулярный рейс.
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Ведь обычно Wizz Air делает распродажу доступной только для членов Wizz Discount Club, а через день позволяет купить билеты по сниженной цене всем остальным клиентам. О том, что так будет и в этот раз, говорит примечание к рекламе, где Wizz Air указывает: «Для наших участников Wizz Discount Club празднование Дня рождения начнется раньше».
Напомним, Wizz Air вводит услугу подписки на авиабилеты WIZZ MultiPass. Она позволит бронировать билеты по фиксированной стоимости в течение 6 месяцев.
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