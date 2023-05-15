Wizz Air запустит новые маршруты из Польши — Finance.ua

Wizz Air запустит новые маршруты из Польши Сегодня 12:49 — Мир

Wizz Air запустит новые маршруты из Польши

Бюджетная авиакомпания Wizz Air откроет 8 новых маршрутов из Польши. Также перевозчик увеличит количество самолетов и будет летать по своим маршрутам чаще.

Изменения планируются с конца октября 2023 года, сообщает avianews.com

Флот Wizz Air в Польше увеличится до 30 самолетов. Благодаря расширению парка лоукостер увеличит частоту полетов из Варшавы в Аликанте, Малагу, Бергамо, Ниццу, Осло-Торп, Рим, Тенерифе и Валенсию.

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Осенью перевозчик разместит авиалайнер нового поколения Airbus A321neo в главном аэропорту Варшавы имени Шопена. Этот самолет на 240 мест позволит начать с 31 октября новые рейсы из польской столицы на марокканский курорт Агадир.

Также авиакомпания откроет 8 маршрутов из четырех городов Польши:

Гданьск-Копенгаген — с 29 октября;

Гданьск-Тенерифе — с 29 октября;

Гданьск-Аликанте — с 30 октября;

Катовице-Копенгаген — с 29 октября;

Катовице-Аликанте — с 31 октября;

Вроцлав-Валенсия — с 30 октября;

Вроцлав-Малага — с 31 октября;

Краков-Валенсия — с 3 декабря.

На сайте Wizz Air уже открыли продажу билетов на новые направления. Самые дешевые билеты можно найти по цене от 69 злотых (612 грн) в одну сторону. Самый дешевый тариф включает в себя перевозку только ручной клади. Габариты сумки не должны превышать 40×30×20 см, вес 10 кг.

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