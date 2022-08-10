По программе "єРобота" выделили 45 млн грн на гранты для создания новых предприятий — Finance.ua

По программе "єРобота" выделили 45 млн грн на гранты для создания новых предприятий Сегодня 13:29 — Казна и Политика

По программе "єРобота" выделили 45 млн грн на гранты для создания новых предприятий

Правительство выделило Министерству экономики очередные 45 млн гривен, которые будут направлены на безвозвратные гранты для создания новых перерабатывающих предприятий.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Государство заинтересовано, чтобы бизнес продолжал работать и развиваться. Запуск программы „єРобота“ — это один из ключевых элементов в этом направлении», — подчеркнул глава правительства.

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Всего по направлению поддержки перерабатывающих предприятий уже подано более 500 заявок.

Также Шмыгаль напомнил, что стартовал прием заявок по еще одному направлению в рамках программы «єРобота», которая касается бесплатного обучения на ІТ-специальностях.

«Около тысячи украинцев смогут бесплатно овладеть новыми современными и востребованными навыками, которые помогут поддерживать экономику Украины. На сайте проекта IT Generation можно подать заявки и выбрать курсы в рамках определенных школ», — сообщил премьер-министр.

Справка Finance.ua:

правительство внесло изменения в программу поддержки перерабатывающих предприятий в рамках проекта «єРобота». Теперь гранты по этой программе смогут получить и физические лица-предприниматели;

подать заявку по программе «єРобота» можно через «Дія». Следует написать заявку, добавить бизнес-план и поставить подпись электронным ключом. Приблизительно 10% заявок в рамках грантовой программы поддержки бизнеса «єРобота» были утверждены. Программа Кабмина стартовала 1 июля.



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