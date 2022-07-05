«єРобота»: как получить деньги от государства на бизнес — Finance.ua

«єРобота»: как получить деньги от государства на бизнес Сегодня 08:02 — Личные финансы

«єРобота»: как получить деньги от государства на бизнес

Правительство Украины запустило новый проект по грантовой поддержке бизнеса — «єРобота». Объявлен запуск трех программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности в условиях военного времени. Рассказываем, кто и как сможет получить деньги от государства.

Еще 21 июня 2022 г. Кабмин своим решением поддержал запуск трех программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности и создание новых рабочих мест в пределах экономики военного времени, объединенных под названием «єРобота».

Предприниматели могут получать от государства гранты и льготные кредиты. На финансирование проекта Министерству экономики было выделено 16 миллиардов гривен.

Микрогранты до 250 тысяч и кредиты до 2,5 миллиона гривен

Первая программа предусматривает предоставление безвозвратных грантов в сумме до 250 тысяч гривен на создание нового или развитие существующего бизнеса.

Желающие получить эти деньги предприниматели смогут оформить соответствующие заявки через портал «Дія» или обратиться в отделения Ощадбанка, выступающего уполномоченным банком программы. Последний уже объявил , что с 1 июля принимает заявки от бизнеса.

На максимальную сумму можно претендовать при создании двух новых рабочих мест.

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При создании одного места сумма гранта не будет превышать 150 тысяч гривен. За предоставленные деньги можно купить оборудование, сырье, материалы, закупить инструменты, оплатить аренду. Но чтобы их получить, нужен бизнес-план, жизнеспособность которого проанализируют в Ощадбанк е, Государственном центре занятости и независимые оценщики-предприниматели.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в год государство планирует выдавать до 20 тысяч таких грантов на общую сумму в 5 миллиардов гривен.

Кроме того, получатели микрогрантов смогут оформить дополнительный инвестиционный кредит по программе «5-7-9%» в сумме до 2,5 миллиона гривен в соответствии со стандартными условиями этой программы.

Грантовая поддержка садоводства, ягодничества и виноградарства

Суть второй программы состоит в том, что государство будет софинансировать проекты по садоводству, предоставляя гранты в размере до 70% от их стоимости (без НДС). Это составляет от 150 до 400 тысяч гривен на 1 гектар садов. Остальные средства вносят сами аграрии.

По мнению чиновников, благодаря этой программе в ближайшее время удастся заложить до 10 тысяч гектаров новых фруктовых и ягодных садов. Министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Сольский утверждает, что государство планирует выделить на него 4 миллиарда гривен.

Средства будут переводить на банковский счет, чтобы была возможность контроля их целевого использования: закупки саженцев, оборудования, систем полива и удобрений.

Грантовая поддержка тепличного хозяйства

Третья программа направлена на развитие овощеводства. Благодаря ей фермер может построить легкий тепличный модуль размером около 2 га для выращивания овощей, уплатив половину его стоимости.

Для первых 1 тыс. заявителей государство предоставляет грант в размере 70% стоимости проекта (без НДС), но не более 7 миллионов гривен, и только 30% платит сам инвестор. Все последующие заявители получают грант на 50% от стоимости проекта (без НДС), но не более 5 миллионов гривен.

Программа должна обеспечить создание до 40 новых рабочих мест одним получателем гранта. Принять участие в ней могут как частные предприниматели, так и агрокомпании и фермерские хозяйства — владельцы или арендаторы (не менее 25 лет) сельскохозяйственных угодий.

Бюджет этой программы — 7 миллиардов гривен. По оценкам правительства, благодаря ему в сжатые сроки удастся ввести в эксплуатацию до 3 тыс. новых теплиц.

Больше подробностей о программе, а также о том, что думают о ней эксперты отрасли — читайте в нашем материале.

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