По программе «єРобота» уже согласовали заявок на 1,8 миллиарда — Шмыгаль Сегодня 12:05 — Личные финансы

По программе «єРобота» уже согласовали заявок на 1,8 миллиарда — Шмыгаль

В рамках программы «єРобота» уже согласованы заявки на получение грантов для ведения бизнеса на сумму 1,8 млрд грн.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время Киевского международного экономического форума.

«Грантовая программа „єРобота“ направлена на малый и средний бизнес. На сегодняшний день на 1,8 млрд грн уже подтверждены заявки. Более 2 тысяч проектов уже начали свою работу», — рассказал он.

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Шмыгаль добавил, что правительство со следующего года планирует привлекать к программе частных партнеров, чтобы «єРобота» финансировалась не только за бюджетные средства.

Как сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко, правительство перечислило 62,05 млн грн победителям программы микрогрантов «Собственное дело». Средства по началу или развитию своего бизнеса получили 265 украинцев.

«Поддержка бизнеса и создание рабочих мест — это приоритетные направления работы правительства в это непростое время. Среди всех программ проекта работа наиболее популярной является программа микрогрантов „Собственное дело“, которая стимулирует развитие предпринимательства. Каждые две недели у нас более двух сотен предпринимателей — победителей этой программы, которые получают возможность начать или расширить свой бизнес при поддержке государства. Наша цель — благодаря реализации грантовых программ обеспечить создание не менее 300 тысяч новых рабочих мест», — отметила Юлия Свириденко.

В настоящее время определены новые победители программы «Собственное дело» — в рамках девятой волны реализации этой инициативы 240 предпринимателей получат микрогранты на общую сумму 56,6 млн грн.

Среди победителей девятой волны программы 64 человека планируют начать или развивать проекты в сфере оптовой и розничной торговли, 59 — в перерабатывающей промышленности, 30 — в сфере временного размещения и организации. В результате реализации бизнес-планов получателей грантов будет создано 585 рабочих мест.

Напомним, украинцы с 1 июля могут в приложении «Дія» подавать заявки на участие в проекте «єРобота».

«єРобота» — это шесть программ, которые позволят создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест. Первая программа предусматривает гранты до 250 тыс. грн. на любой микробизнес. Вторая — гранты до 8 млн на расширение и создание предприятий в сфере переработки. Третья и четвертая программы — гранты на высадку садов (до 400 тыс. грн за 1 га) и строительство теплиц (до 7 млн грн). Пятая программа — это гранты для стартапов в сфере ІТ. Шестая — гранты на получение новых навыков в сфере информационных технологий.

Справка Finance.ua:

правительство внесло изменения в программы грантовой поддержки єРобота.

прием заявок на все направления программы єРобота продолжается. Подача заявки осуществляется через Портал Дія.

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Укрінформ По материалам:

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