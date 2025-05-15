Финансовая помощь украинцам: кто может получить выплаты от NRC — Finance.ua

Финансовая помощь украинцам: кто может получить выплаты от NRC Сегодня 09:48 — Личные финансы

Финансовая помощь украинцам: кто может получить выплаты от NRC

В понедельник, 19 мая, с 12:00 по киевскому времени Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине открывает прием заявок на получение денежного пособия.

Об этом идет речь на сайте организации.

Прием заявок продлится 9 дней и завершится 27 мая 2025 года в 17:00. Желающие смогут заполнить заявку по этой ссылке на лендинг-страницу.

Размер пособия на одного человека — 10 800 гривен. Домохозяйство может получить пособие максимум на пятерых человек.

Кто может получить пособие

Пособие предоставляется только тем домохозяйствам, которые отвечают критериям уязвимости NRC.

Для предоставления денежного пособия NRC рассматривает домохозяйства, которые:

проживают на территории, где продолжаются боевые действия;

были вынуждены покинуть свой дом из-за войны;

вернулись на освобожденные территории.

«Среди вышеупомянутых категорий, каждая заявка проходит проверку, в ходе которой оценивается уровень социально-экономической уязвимости. Это помогает определить, кто нуждается в поддержке больше всего, и распределить помощь в соответствии с имеющимися ресурсами», — отмечают в NRC.

Важно: подать заявку могут только те, кто сейчас находится на территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Если вы уже получали денежное пособие от NRC раньше, вы все равно можете подать заявку снова. Однако домохозяйства, получившие пособие от NRC или других гуманитарных организаций менее полугода назад, могут быть исключены из рассмотрения.

Необходимые документы

Перед подачей заявки убедитесь, что у вас есть:

паспорт или ID-карта.

справка ВПЛ (для домохозяйств с ВПЛ).

свидетельства о рождении детей (при наличии).

идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН) для всех членов домохозяйства в возрасте от 18 лет.

номер банковского счета в формате IBAN (UA+27 символов). Социальные, пенсионные счета или счета «ЄПідтримки» не принимаются.

документы подтверждающие уязвимость домохозяйства. К таким документам относятся: Удостоверение лица с инвалидностью или справка медико-социальной экспертной комиссии; пенсионное удостоверение; удостоверение многодетной семьи; справка о беременности; свидетельство о статусе одинокой матери или одинокого отца; медицинская справка, подтверждающая тяжелую болезнь или хроническое заболевание.

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Фотографии документов должны быть четкими, цветными и горизонтальными, а снимки экранов должны включать всю необходимую информацию.

Дополнительные детали:

электронные адреса: специалисты советуют добавить e-mail в качестве резервного канала обратной связи;

максимальное количество членов домохозяйства: не более 5 человек. Если больше, необходимо подать две отдельные формы, каждая из которых должна включать два разных лица старше 18 лет;

не более 5 человек. Если больше, необходимо подать две отдельные формы, каждая из которых должна включать два разных лица старше 18 лет; попытки подачи: к рассмотрению принимается только первая попытка подачи заявки, а все последующие заявки автоматически удаляются;

к рассмотрению принимается только первая попытка подачи заявки, а все последующие заявки автоматически удаляются; геолокация: перед началом подачи заявки убедитесь, что разрешения GPS на устройстве включены. Специалисты проверяют ваше местонахождение, а заявки без действительной геолокации не принимаются.

Обратите внимание: сообщение с кодом для проверки статуса заявки вы получите только после завершения периода регистрации — после 27 мая.

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