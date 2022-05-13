По программе релокации уже переехали 510 предприятий — Минэкономики

Сегодня 12:38 — Личные финансы

По программе релокации уже переехали 510 предприятий — Минэкономики

По государственной программе по релокации украинских производств 510 предприятий переместили свои мощности из областей, где ведутся боевые действия.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики в Телеграм

«В рамках программы релокации уже 510 украинских предприятий переместили свои мощности из областей, где ведутся боевые действия. Более половины из них (303) возобновили свою деятельность на безопасных территориях», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что еще 50 предприятий осуществляют монтаж оборудования и подключение коммуникаций и заработают в ближайшее время.

Также 192 предприятия готовятся к переезду в ближайшее время и находятся на разных стадиях транспортировки.

В целом Министерство экономики Украины получило более полутора тысяч заявок от бизнеса об участии в программе релокации.

Участникам программы предоставляется поддержка по поиску помещений, проработка логистики переезда, транспортировка предприятий «Укрзализныцей», «Укрпочтой».

Компании, совершающие перемещение в один из определенных регионов самостоятельно, могут рассчитывать на компенсацию.

«Государство также помогает украинским компаниям, которые релоцировались в Западную Украину, поскорее адаптироваться к новым условиям. Мы оказываем поддержку по поставке сырья, поиску новых рынков сбыта продукции. Помощь оказывается и по кадровым вопросам — Государственная служба занятости проводит подбор работников. Релоцированные предприятия должны иметь все условия, чтобы стать драйверами экономического роста Украины», — отметил заместитель министра экономики Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Игорь Дядюра.

Справка Finance.ua:

в Украине идет государственная программа по релокации украинских производств. Украинские предприятия, находящиеся в зоне активных боевых действий, могут получить государственную помощь в перемещении своих мощностей на западную Украину.

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