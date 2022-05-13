По программе релокации уже переехали 510 предприятий — Минэкономики
По государственной программе по релокации украинских производств 510 предприятий переместили свои мощности из областей, где ведутся боевые действия.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики в Телеграм.
«В рамках программы релокации уже 510 украинских предприятий переместили свои мощности из областей, где ведутся боевые действия. Более половины из них (303) возобновили свою деятельность на безопасных территориях», — говорится в сообщении.
«Государство также помогает украинским компаниям, которые релоцировались в Западную Украину, поскорее адаптироваться к новым условиям. Мы оказываем поддержку по поставке сырья, поиску новых рынков сбыта продукции. Помощь оказывается и по кадровым вопросам — Государственная служба занятости проводит подбор работников. Релоцированные предприятия должны иметь все условия, чтобы стать драйверами экономического роста Украины», — отметил заместитель министра экономики Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Игорь Дядюра.
Справка Finance.ua:
в Украине идет государственная программа по релокации украинских производств. Украинские предприятия, находящиеся в зоне активных боевых действий, могут получить государственную помощь в перемещении своих мощностей на западную Украину.