75% украинских бизнесменов продолжают вести дело (опрос) — Finance.ua
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75% украинских бизнесменов продолжают вести дело (опрос)

Сегодня 11:01Личные финансы
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Три четверти (75%) украинских предпринимателей продолжают заниматься бизнесом.
Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компанией Gradus Research 303 владельцев/руководителей микро-, малого и среднего бизнеса в марте-апреле 2022 года.
Почти все, кто потерял дело, планируют возобновить бизнес:
  • большинство — после войны,
  • треть — по случаю, не дожидаясь конца военных действий,
  • и небольшая часть — в ближайшее время, не дожидаясь случая.
Увеличилось число владельцев и топ-менеджеров, которые характеризуют свой бизнес как «работающий по-прежнему» и «работающий частично» (рост с 41% до 45%). Причем 38% предпринимателей отметили, что их бизнес не будет нуждаться в отраслевой трансформации.
75% украинских бизнесменов продолжают вести дело (опрос)
Выплачивают ли зарплаты? Также украинский бизнес возобновляет намерение выплачивать деньги сотрудникам и поставщикам:
  • если в марте выплаты сотрудникам на довоенном уровне планировали осуществлять только 14% работодателей, то на конец апреля — 23%;
  • а количество тех, кто не планирует выплаты, уменьшилось на треть (с 33% до 20%);
  • положительная тенденция и в выплатах поставщикам, здесь восстановление довоенных выплат растет с 19% до 32%, а падение невыплат почти в 2 раза, с 29% до 16%.
75% украинских бизнесменов продолжают вести дело (опрос)
Что говорят о релокации? Две трети (61%) оставшихся работать компаний заявили, что не нуждаются в физическом перемещении.
Только 10% сообщили, что их бизнес нуждается в перемещении, но этого еще не произошло, вдвое больше — либо уже переехали, либо в процессе.

Как перевезти свой бизнес на Запад Украины

Половина перемещенных компаний (47%) совершила релокацию для самого сохранения бизнеса, вторая по распространенности причина вынужденной мобильности — переезд позволил решить логистические проблемы.

Благодаря чему бизнес остается устойчивым?

«„Антихрупкость“ микро- и малого бизнеса является самой высокой по сравнению с другими формами хозяйственной деятельности. Два года пандемии „натренировали“ бизнес работать в условиях форс мажорных обстоятельств», — комментирует Сергей Гвоздев, преподаватель KSE Graduate Business School.
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Во-первых, такого рода компании скорее переходят на ту деятельность, на продукцию которой есть спрос. Во-вторых, малое количество работников позволяет «на отношениях» согласовывать временные сокращения зарплат или сокращения (76%). В третьих, такая скорость перефокусировки позволяет даже в условиях войны быть прибыльными.
«Эта роль микро- и малого бизнеса для экономики Украины сравнима с легендарным спасением в 1940 году в Дюнкерке английского и французского корпусов сотнями мелких кораблей», — отмечает эксперт.
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По материалам: Finance.ua
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