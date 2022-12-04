По программе «єОселя» выдали уже 83 ипотечных кредита, большинство — для военных — Finance.ua
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По программе «єОселя» выдали уже 83 ипотечных кредита, большинство — для военных

Кредит&Депозит
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По программе «єОселя» выдали уже 83 ипотечных кредита, большинство — для военных
По программе «єОселя» выдали уже 83 ипотечных кредита, большинство — для военных
В рамках государственной программы ипотечного кредитования выдано уже 83 кредита, подавляющее большинство — для военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Уже более 20 тысяч заявок от потенциальных заемщиков получили банки в рамках государственной программы ипотечного кредитования єОселя», — сказано в сообщении.
6417 заявителей имеют предварительное положительное решение банков. Далее их ждет подтверждение данных, поиск квартиры и подготовка документов. 83 кредита — уже выдано. Подавляющее большинство из них — для военнослужащих.
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Напомним, в октябре Правительство запустило программу доступной ипотеки єОселя, инициированную Президентом Украины Владимиром Зеленским еще до войны, а ныне модернизированную и адаптированную к потребностям военного времени. Ее цель — помочь украинцам получить достойное жилье.
Участниками программы могут стать:
  • военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики/правоохранители и члены их семей.
А также те категории, которые работают в государственном и коммунальном секторах:
  • медики;
  • педагоги;
  • ученые.
Для них предусмотрены максимально льготные условия займа — кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.
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В программе принимают участие 5 банков: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк и Sky Bank.
Подать заявку можно через портал Дія, а вскоре услуга заработает в приложении.
Инфографика: Минэкономики
Инфографика: Минэкономики
Напомним, с 5 ноября действует обновленный порядок предоставления льготных жилищных кредитов внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) под 3% годовых за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW).

Ипотека: куда обратиться за кредитом на жилье 🧐

По материалам:
Finance.ua
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