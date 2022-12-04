По программе «єОселя» выдали уже 83 ипотечных кредита, большинство — для военных Сегодня 07:10 — Кредит&Депозит

По программе «єОселя» выдали уже 83 ипотечных кредита, большинство — для военных

В рамках государственной программы ипотечного кредитования выдано уже 83 кредита, подавляющее большинство — для военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Уже более 20 тысяч заявок от потенциальных заемщиков получили банки в рамках государственной программы ипотечного кредитования єОселя», — сказано в сообщении.

6417 заявителей имеют предварительное положительное решение банков. Далее их ждет подтверждение данных, поиск квартиры и подготовка документов. 83 кредита — уже выдано. Подавляющее большинство из них — для военнослужащих.

Напомним, в октябре Правительство запустило программу доступной ипотеки єОселя, инициированную Президентом Украины Владимиром Зеленским еще до войны, а ныне модернизированную и адаптированную к потребностям военного времени. Ее цель — помочь украинцам получить достойное жилье.

Участниками программы могут стать:

военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики/правоохранители и члены их семей.

А также те категории, которые работают в государственном и коммунальном секторах:

медики;

педагоги;

ученые.

Для них предусмотрены максимально льготные условия займа — кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.

В программе принимают участие 5 банков: Ощадбанк, ПриватБанк , Укргазбанк, Глобус Банк и Sky Bank.

Подать заявку можно через портал Дія, а вскоре услуга заработает в приложении.

Инфографика: Минэкономики

Напомним, с 5 ноября действует обновленный порядок предоставления льготных жилищных кредитов внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) под 3% годовых за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW).

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