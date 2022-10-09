Какие квартиры можно приобрести по новой льготной 3% ипотеке «єОселя» — Finance.ua

Какие квартиры можно приобрести по новой льготной 3% ипотеке «єОселя» Сегодня 10:50 — Личные финансы

Какие квартиры можно приобрести по новой льготной 3% ипотеке «єОселя»

Со льготной ипотекой 3% на 20 лет и с минимальным первым взносом 20% человек без жены/мужа и детей может рассчитывать на 1-2 комнатную квартиру с ремонтом на вторичном рынке в Киеве и Одессе, а во Львове только на 1-комнатную квартиру. Приобрести квартиру большей площади по этой программе возможно для семей, или если увеличить размер первого взноса или рассмотреть новостройки без ремонта.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ЛУН

С октября в Украине стартует государственная льготная ипотека «єОселя». Программа является продолжением предыдущей государственной инициативы «Доступная ипотека 7%». Воспользоваться льготной ставкой 3% могут военные, правоохранители, медицинские работники и работники образования. В следующем году власти планируют существенно расширить этот перечень. Пока что остальные категории могут претендовать на льготные государственные 7%, что все равно существенно меньше «чистых» банковских условий — 15-20%.

Первый взнос должен быть не менее 20% стоимости квартиры, а срок остаточных выплат — от 1 до 20 лет.

Какую квартиру можно приобрести по такой цене?

Площадь квартиры должна быть не более 52,5 м2 на одного человека и по +21 м2 на каждого члена семьи.

Также есть ограничения по стоимости квадратного метра и максимальной сумме кредита.

Так, для человека без семьи в Киеве стоимость квадратного метра должна быть не более 46,7 тыс. грн и максимальная сумма кредита до 2,45 млн грн.

Для Львова предельная стоимость метра 39,8 тыс. грн. и сумма кредита 2,09 млн грн.

Для Одессы 38,3 тыс. грн и 2,01 млн грн. соответственно.

Инфографика: ЛУН

Что можно позволить себе на эти деньги?

Средняя стоимость 1-комнатной квартиры с ремонтом в Киеве на вторичном рынке составляет 55 000$. Однако, согласно исследованию ЛУН, средняя стоимость купленных в сентябре 1к-квартир была меньше и составляла 42 000$.

Средняя цена на двухкомнатные в столице — 85 000$, но средняя стоимость приобретенных в прошлом месяце была существенно меньше — 69 000$.

Во Львове ситуация аналогична только с однокомнатными, где средняя стоимость составляла 51 250$, однако стоимость проданных квартир была 35 000$. Двухкомнатные не имели отличия, так объявления и приобретенные квартиры стоили в среднем 90 000$.

Инфографика: ЛУН

Юг представлен Одессой, и там в среднем за 1к-квартиру просят 25 250$, но средняя цена проданных — 23 000$. За двухкомнатные просят 30 650$, а цена приобретенных чуть меньше — 29 000$.

Итак, по результатам исследования ЛУН, на льготную ипотеку и минимальный первый взнос 20% человек без семьи может рассчитывать на 1-2 комнатную квартиру с ремонтом на вторичном рынке в Киеве и Одессе, во Львове только на 1-комнатную квартиру. Получить квартиру большей площади по этой программе тоже возможно, если увеличить размер первого взноса.

Однако если на ипотеку претендует семья, то за каждого члена добавляется +21 доступных квадратных метров и, соответственно, увеличивается максимальная сумма займа. Таким образом, семья из нескольких человек по этой программе уже может претендовать даже на 2-3 комнатную квартиру при минимальном первом взносе.

Инфографика: ЛУН

Сколько обойдется квартира в новостройке без ремонта?

Программа распространяется как на готовое жилье, так и квартиры еще на стадии строительства, которые ощутимо дешевле. В последнем случае застройщик должен регистрировать на квартиру имущественные права. Это относительно новая процедура, застройщики только начинают регистрацию, однако на уже построенное жилье в новостройке можно взять ипотеку.

Так, в Киеве при минимальном первом взносе можно рассматривать варианты уже построенного жилья в Голосеевском, Святошинском и Оболонском районах, почти на всем левом берегу, а также в значительной части пригорода в пределах 5-15 км от Окружной дороги.

Львов, как и в целом западные регионы, пользуется спросом, поэтому может предложить лишь около 10 вариантов жилых комплексов. Будущим покупателям в этом городе придется подождать регистрации имущественных прав застройщиками на еще не построенные квартиры или увеличивать сумму первого взноса.

В Одессе вариантов готового жилья от застройщиков, пригодного для ипотеки с минимальным первым взносом, гораздо больше — более 30 жилых комплексов во многих районах города.

Стоит ли брать ипотеку в условиях войны?

По словам Дениса Судилковского, маркетинг директора ЛУН: "Безусловно, ипотека на 20 лет под 3% — лучшие условия на приобретение недвижимости за всю историю независимости. Это должно стать существенным толчком для обновления рынка. Но следует обратить внимание на дополнительные платежи и риски. Дополнительно оплачиваются банковские комиссии за выдачу кредита и ежегодно обязательное страхование жилья от 0.25% до 1% от стоимости квартиры.

А вот с рисками программы ситуация более сложная. На самом деле человек берет ипотеку по ставке 7%, но за него 4% компенсирует государство через специальный эскроу-счет. И за наличием средств на этом счете должен следить именно получатель кредита, иначе он обязан из собственного кармана доплатить банку проценты. Основных причин, почему денег может не быть на спецсчете, две: государство перестало финансировать программу или заемщик пропустил свой платеж, и тогда это своего рода штрафные санкции за несвоевременную оплату".

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