По новому закону об автостраховании на СТО будут возмещать полную сумму ремонта — эксперт Сегодня 11:45 — Страхование

По новому закону об автостраховании на СТО будут возмещать полную сумму ремонта — эксперт

Новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспорта предусматривает рост страховых выплат почти вдвое со следующего года.

Об этом рассказал в эфире Украинского радио генеральный директор ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслав Черняховский.

Специалист отметил, что документ принят с учетом европейской директивы в данной сфере.

«Государство обязывает автовладельцев… страховать свою ответственность перед третьими лицами, то есть теми, кому они могут причинить вред во время ДТП», — отметил Черняховский.

Он напомнил, что в Украине есть внутреннее обязательное страхование, так называемая автогражданка , по которой должны быть застрахованы все автомобили в Украине, и «Зеленая карта», полис которой покупают выезжающие за границу.

По его словам, «Зеленая карта» — это международная система, в которой Украина участвует уже тридцать лет, и изменений там меньше всего — только вопрос электронного полиса. Больше изменений касается внутреннего страхования.

«Основные изменения касаются самих транспортных средств, подлежащих страхованию. По новому закону в перечень этих средств включены мопеды и скутеры. Вопрос о трамваях, троллейбусах и электросамокатах оставили пока открытым. Если Кабмин примет решение их регистрировать в единый государственный реестр, тогда они тоже будут подлежать страхованию. Это также требование новых изменений в европейской директиве», — сказал Черняховский.

Что касается страховой суммы, то она в Украине пересматривалась исключительно на коэффициент инфляции и базово оставалась неизменной, отметил эксперт.

«На сегодняшний день предлагается обратиться к европейским цифрам, а они очень велики. С 1 января 2025 года предлагается увеличить страховые суммы почти вдвое. Сегодня по одному пострадавшему за ущерб имуществу — 160 тысяч, а будет 250 тысяч гривен. По жизни и здоровью сегодня выплата составляет 320 тысяч, а с 2025 года будет 500 тысяч гривен.

Что касается ущерба, причиненного имуществу, то здесь также переходим на европейскую практику, отметил гендиректор ассоциации. В частности, страховая сумма будет рассчитываться на всех пострадавших в одном ДТП и составит 2 млн гривен. А после вступления Украины в ЕС предлагается три волны повышения страховой суммы: по жизни и здоровью — 10 млн, 20 млн и 32 млн гривен, по ущербу имуществу — 10 млн, 16 млн и 32 млн гривен.

«Мы планируем приблизиться к европейским стандартам в страховании. За причиненный здоровью ущерб в результате ДТП на один случай страховая выплата составит 160 млн гривен. В Европе эта цифра сейчас составляет около 6,5 млн евро», — подчеркнул Черняховский.

В контексте возмещения средств за ремонт автомобиля, по его словам, Украина отходит от советской традиции. Сейчас ущерб рассчитывается по принципу учета износа деталей и запасных частей, которые приходится менять при ремонте. Поскольку украинский автопарк очень старый (средний возраст более 32 лет), средний износ автомобилей достигает 50−70%.

«По новым правилам будет оплачиваться стоимость ремонта авто до того состояния, в котором оно было до ДТП. При этом если автомобиль на гарантии, то ему будут ставить новые оригинальные детали. Если автомобиль уже не гарантийный, разрешается использовать лицензионные детали, но необязательно с самого завода производителя. В то же время прямо на СТО будет возмещаться полная сумма стоимости ремонта.

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Специалист также отметил, что с 2026 года в Украине будут отменены бумажные полисы. Все договоры страхования будут заключаться в электронном виде, но при необходимости их можно распечатать.

«Все полисы начнут действовать исключительно после внесения в центральную базу данных. То есть у нас больше не будет ситуаций, когда кто-то с машины на обочине дороги продает фальшивые полисы, за которые автовладельцы затем получают штрафы и уголовные наказания. Еще один положительный момент — это отмена франшизы. Сейчас она составляет до 2% от страховой суммы.

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Кроме того, по его словам, будут фиксированы минимальные выплаты за смерть или вред здоровью — от 12 до 36 минимальных заработных плат для безработных или тех, кто не может подтвердить свой доход. Выплата за смерть увеличивается до 25 минимальных заработных плат.

Также вводится обязательное прямое урегулирование. «Человек приходит за урегулированием в ту компанию, где он покупал полис страхования. То есть теперь обращаться следует не в компанию виновника, а в свою страховую компанию. Это хорошо, поскольку пострадавший не будет вмешиваться в процесс взаиморасчетов компаний», — отметил Черняховский.

Укрінформ По материалам:

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