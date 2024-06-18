В Украине изменят условия автострахования: Зеленский подписал закон — Finance.ua

В Украине изменят условия автострахования: Зеленский подписал закон Сегодня 15:02 — Страхование

В Украине изменят условия автострахования: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств ( ОСАГО ).

Об этом сообщается на сайте парламента.

Что предусматривает документ

Закон постепенно повышает размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до размеров, установленных в странах Европейского Союза, закрепляет скорейшее проведение гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов (60 дней).

Документ расширяет возможность проверки наличия полиса ОСАГО, в частности, Национальной полицией в случаях надзора за дорожным движением (в частности, путем автофиксации), Государственной пограничной службой Украины в местах осуществления пограничного контроля независимо от принадлежности и места регистрации транспортного средства.

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Кроме того, «Укртрансбезопасность» теперь будет проверять наличие «автогражданки» при осуществлении государственного надзора (контроля).

Размеры страховых сумм

Документ вводит свободное ценообразование договоров страхования, то есть страховые компании получают право самостоятельно устанавливать цены по соответствующему страховому продукту и индивидуально для каждого клиента.

Еще одно новшество — отмена франшизы в договорах ОСАГО.

В течение двух лет после введения Закона в действие поэтапно увеличатся размеры страховых сумм:

за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших — до 1 млн грн одного потерпевшего и 20 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц,

одного потерпевшего и на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц, за ущерб, причиненный имуществу потерпевших — до 2 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших.

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В течение четыре года после года вступления Украины в Европейский Союз эти суммы еще раз увеличат:

за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, до не менее 52 млн грн на одно пострадавшее физическое лицо и 258 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц,

на одно пострадавшее физическое лицо и на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц, за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, — до не менее 52 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших.

Кроме прочего, закон меняет условия для льготной категории граждан путем введения 50% скидки на один полис ОСАГО для всех категорий льготников.

Урегулирование ущерба для страховых компаний

Законом вводится прямое урегулирование ущерба для всех страховых компаний, осуществляющих ОСАГО. Такая система позволяет более эффективно проводить расчеты страхового возмещения.

Начисление страховой выплаты будет производиться без учета износа автомобиля. К тому же страховые компании будут стимулировать клиентов к проведению выплат сразу на СТО.

Согласно новому закону, страховщик обязан предоставить три варианта СТО в пределах 150 км от места жительства потерпевшего. Если ТС «по гарантии», то по требованию потерпевшего должен быть определен авторизованный сервисный центр соответствующего производителя. В случае отказа потерпевшего от осуществления оплаты на СТО, такую ​​выплату осуществляет страховщик или МТСБУ на банковский (платежный) счет потерпевшего лица.

Когда нормы вступят в силу

Согласно переходным положениям к закону, все вышеперечисленные нормы вступают в силу с 1 января 2025 года.

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