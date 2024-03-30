Страхование каско: эксперты выбрали тройку лучших предложений — Finance.ua

Страхование каско: эксперты выбрали тройку лучших предложений Сегодня 11:29 — Страхование

Страхование каско: эксперты выбрали тройку лучших предложений

В Киеве 29 марта 2024 года состоялся FinAwards 2024 — событие, собравшее экспертов финансовой отрасли для определения лучших финансовых продуктов и услуг.

Выбирали и самый устойчивый банк, и лучший депозит, кредит наличными , лучшие продукты страховых компаний и многое другое.

Среди прочего выбрали и лучший финансовый продукт от страховой компании, разрабатывающей и предоставляющей комплексные страховые решения по каско, обеспечивая высокий уровень защиты и надежности для клиента.

Победителем в этой номинации стала Страховая компания Arx

Пример каско «Все включено» от этой страховой компании:

покрытие угона, последствий ДТП, стихийных бедствий, случайных событий;

возможность выбора оптимальной франшизы от 0 до 10%;

возможность защиты от риска девальвации гривны путем привязки стоимости авто к курсу евро;

возмещают 50% затрат на замену замков дверей и зажигания, перепрограммирование электронных механизмов запуска двигателя авто;

возможность оформления ДТП с другим участником путем подписания Европротокола;

нет ограничений по количеству заявленных случаев в течение действия договора.

В общей сложности, компания имеет 5 различных видов каско. Эта вариативность пакетов подразумевает покрытие любых рисков. Например, эконом — полис Миникаско покрывает только риски от ДТП, а каско «Все включено» покрывает все риски, не связанные с военными действиями.

Военные риски покрывает новый продукт каско «Железный купол». Покрывается повреждение и даже полное уничтожение автомобилей от ракет и беспилотников.

Покрытие включает все виды повреждений от этих угроз, учитывая повреждения от обломков. Если беспилотник/ракета попадет в здание и обломки БПЛА/строения повредят автомобиль, такие события также покрываются в рамках этого продукта.

Франшиза составляет всего 10% от страховой суммы.

Различные сроки страхования — 3 месяца, 6 месяцев или 1 год.

Этот полис можно приобрести без основного каско.

Обязателен обзор авто с фотографированием и видеофиксацией — можно сделать без визита в офис через мобильное приложение.

Проведение FinAwards 2024 было бы невозможно и без партнеров, которые помогали учредителям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины) крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.

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