Страхование каско: эксперты выбрали тройку лучших предложений — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Страхование каско: эксперты выбрали тройку лучших предложений

Страхование
24
Страхование каско: эксперты выбрали тройку лучших предложений
Страхование каско: эксперты выбрали тройку лучших предложений
В Киеве 29 марта 2024 года состоялся FinAwards 2024 — событие, собравшее экспертов финансовой отрасли для определения лучших финансовых продуктов и услуг.
Выбирали и самый устойчивый банк, и лучший депозит, кредит наличными, лучшие продукты страховых компаний и многое другое.
Среди прочего выбрали и лучший финансовый продукт от страховой компании, разрабатывающей и предоставляющей комплексные страховые решения по каско, обеспечивая высокий уровень защиты и надежности для клиента.
Победителем в этой номинации стала Страховая компания Arx.

Пример каско «Все включено» от этой страховой компании:

  • покрытие угона, последствий ДТП, стихийных бедствий, случайных событий;
  • возможность выбора оптимальной франшизы от 0 до 10%;
  • возможность защиты от риска девальвации гривны путем привязки стоимости авто к курсу евро;
  • возмещают 50% затрат на замену замков дверей и зажигания, перепрограммирование электронных механизмов запуска двигателя авто;
  • возможность оформления ДТП с другим участником путем подписания Европротокола;
  • нет ограничений по количеству заявленных случаев в течение действия договора.
В общей сложности, компания имеет 5 различных видов каско. Эта вариативность пакетов подразумевает покрытие любых рисков. Например, эконом — полис Миникаско покрывает только риски от ДТП, а каско «Все включено» покрывает все риски, не связанные с военными действиями.
Военные риски покрывает новый продукт каско «Железный купол». Покрывается повреждение и даже полное уничтожение автомобилей от ракет и беспилотников.
Покрытие включает все виды повреждений от этих угроз, учитывая повреждения от обломков. Если беспилотник/ракета попадет в здание и обломки БПЛА/строения повредят автомобиль, такие события также покрываются в рамках этого продукта.
  • Франшиза составляет всего 10% от страховой суммы.
  • Различные сроки страхования — 3 месяца, 6 месяцев или 1 год.
  • Этот полис можно приобрести без основного каско.
  • Обязателен обзор авто с фотографированием и видеофиксацией — можно сделать без визита в офис через мобильное приложение.
Проведение FinAwards 2024 было бы невозможно и без партнеров, которые помогали учредителям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины) крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.