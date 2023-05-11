По $1200 в месяц на семью: в Раде предложили алгоритм российских компенсаций для украинцев — Finance.ua

По $1200 в месяц на семью: в Раде предложили алгоритм российских компенсаций для украинцев Сегодня 12:21 — Казна и Политика

По $1200 в месяц на семью: в Раде предложили алгоритм российских компенсаций для украинцев

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9279 об основных принципах обеспечения компенсаций жертвам вооруженной агрессии российской федерации. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Цель проекта состоит в определении на законодательном уровне основных принципов дальнейшей защиты прав граждан, пострадавших от войны, за счет компенсаций со стороны россии.

Авторы предлагают определить источником компенсаций не менее 8% ВВП россии ($1,779 трлн). На деньги может претендовать абсолютное большинство граждан Украины (за исключением определенного круга лиц, например осужденных за преступления против нацбезопасности). Соответствующая сумма — примерно $143 млрд — предусмотрена на военные расходы страны-агрессора, которая должна быть полностью демилитаризована в будущем.

«Ежегодное распределение между гражданами Украины этой суммы… в равных долях в течение минимум 20 последующих лет обеспечит справедливость и существенную материальную поддержку. В результате до 40 млн украинцев (включая детей) смогут получать по 12 000 грн ежемесячно», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, средняя семья с двумя детьми будет получать ежемесячно $1200, которые сможет направить на оплату коммунальных услуг, образование, здравоохранение и т. д.

В документе отмечается, что реализация проекта позволит снизить нагрузку на Пенсионный фонд, а также упразднить институт субсидий.

Читайте также Стало известно, когда владельцы разрушенного жилья смогут получить компенсацию

Авторы законопроекта считают, что его принятие поможет восстановлению Украины, улучшит качество жизни граждан и криминогенную ситуацию, а также исключит или значительно усложнит повторную агрессию россии.

В свою очередь, долгосрочные выплаты в пользу граждан Украины позволят снизить фискальное давление на налогоплательщиков, что должно привести к ускорению темпов экономического развития, а также укреплению обороноспособности страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.