«єВідновлення»: в «Дія» можно оформить компенсацию за поврежденное жилье — Finance.ua

«єВідновлення»: в «Дія» можно оформить компенсацию за поврежденное жилье Сегодня 11:03 — Личные финансы

«єВідновлення»: в «Дія» можно оформить компенсацию за поврежденное жилье

С сегодняшнего дня, 10 мая, в приложении «Дія» владельцы поврежденного во время войны жилья могут подать заявку на получение компенсации для его ремонта и восстановления.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Услугой могут воспользоваться все граждане Украины, жилье которых было повреждено в результате боевых действий, не было отремонтировано ранее и подлежит восстановлению. Это, в частности, касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например комнат в общежитии.

Как правильно оформить заявку на получение компенсации

В первую очередь необходимо предоставить информационное сообщение о поврежденном имуществе. Это можно сделать на портале или в приложении «Дія», а также через ЦПАУ или нотариуса.

Далее алгоритм действий таков:

открыть в банке специализированный счет «єВідновлення»;

подать заявление на компенсацию в «Дія»;



после подачи заявки специальная комиссия проведет обследование поврежденного имущества и внесет данные о нем в специальный реестр.



Срок рассмотрения заявления и принятие решения о компенсации не должен превышать 30 календарных дней со дня его подачи. После этого гражданин, подавший заявление на компенсацию, получит подтверждение и средства на специализированную карту «єВідновлення».

Есть определенные категории людей, имеющих первоочередное право на получение компенсации за поврежденное жилье. Среди них:

участники боевых действий;

люди с инвалидностью в результате войны;



ветераны войны;



члены семей погибших военных;



мобилизованные;



многодетные семьи;



люди с инвалидностью I и II группы;



родители-воспитатели детских домов семейного типа;



опекуны/попечители, приемные родители и патронатные воспитатели;



дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.



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Как и в какие сроки можно будет использовать полученную компенсацию

Денежные средства можно использовать на закупку строительных материалов, окон, дверей, кровли, а также на оплату строительных работ.

Потратить средства можно будет только на строительные материалы или услуги в строительных магазинах, являющихся участниками «єВідновлення» и имеющих соответствующие MCC-коды или торговые коды (5211 и 5231).

Использовать компенсацию можно в течение 1 года с момента ее начисления.

Больше деталей о «єВідновлення» узнавайте по ссылке: https://erecovery.diia.gov.ua/

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