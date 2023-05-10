«єВідновлення»: в «Дія» можно оформить компенсацию за поврежденное жилье — Finance.ua
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«єВідновлення»: в «Дія» можно оформить компенсацию за поврежденное жилье

Личные финансы
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«єВідновлення»: в «Дія» можно оформить компенсацию за поврежденное жилье
«єВідновлення»: в «Дія» можно оформить компенсацию за поврежденное жилье
С сегодняшнего дня, 10 мая, в приложении «Дія» владельцы поврежденного во время войны жилья могут подать заявку на получение компенсации для его ремонта и восстановления.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Услугой могут воспользоваться все граждане Украины, жилье которых было повреждено в результате боевых действий, не было отремонтировано ранее и подлежит восстановлению. Это, в частности, касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например комнат в общежитии.
«єВідновлення»: в «Дія» можно оформить компенсацию за поврежденное жилье

Как правильно оформить заявку на получение компенсации

В первую очередь необходимо предоставить информационное сообщение о поврежденном имуществе. Это можно сделать на портале или в приложении «Дія», а также через ЦПАУ или нотариуса.
Далее алгоритм действий таков:
  • открыть в банке специализированный счет «єВідновлення»;
  • подать заявление на компенсацию в «Дія»;
  • после подачи заявки специальная комиссия проведет обследование поврежденного имущества и внесет данные о нем в специальный реестр.
Срок рассмотрения заявления и принятие решения о компенсации не должен превышать 30 календарных дней со дня его подачи. После этого гражданин, подавший заявление на компенсацию, получит подтверждение и средства на специализированную карту «єВідновлення».
«єВідновлення»: в «Дія» можно оформить компенсацию за поврежденное жилье
Есть определенные категории людей, имеющих первоочередное право на получение компенсации за поврежденное жилье. Среди них:
  • участники боевых действий;
  • люди с инвалидностью в результате войны;
  • ветераны войны;
  • члены семей погибших военных;
  • мобилизованные;
  • многодетные семьи;
  • люди с инвалидностью I и II группы;
  • родители-воспитатели детских домов семейного типа;
  • опекуны/попечители, приемные родители и патронатные воспитатели;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
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Как и в какие сроки можно будет использовать полученную компенсацию

Денежные средства можно использовать на закупку строительных материалов, окон, дверей, кровли, а также на оплату строительных работ.
Потратить средства можно будет только на строительные материалы или услуги в строительных магазинах, являющихся участниками «єВідновлення» и имеющих соответствующие MCC-коды или торговые коды (5211 и 5231).
Использовать компенсацию можно в течение 1 года с момента ее начисления.
«єВідновлення»: в «Дія» можно оформить компенсацию за поврежденное жилье
Больше деталей о «єВідновлення» узнавайте по ссылке: https://erecovery.diia.gov.ua/
По материалам:
Finance.ua
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