«єВідновлення»: в «Дія» можно оформить компенсацию за поврежденное жилье — Finance.ua

«єВідновлення»: в «Дія» можно оформить компенсацию за поврежденное жилье
С сегодняшнего дня, 10 мая, в приложении «Дія» владельцы поврежденного во время войны жилья могут подать заявку на получение компенсации для его ремонта и восстановления.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Услугой могут воспользоваться все граждане Украины, жилье которых было повреждено в результате боевых действий, не было отремонтировано ранее и подлежит восстановлению. Это, в частности, касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например комнат в общежитии.
Как правильно оформить заявку на получение компенсации
В первую очередь необходимо предоставить информационное сообщение о поврежденном имуществе. Это можно сделать на портале или в приложении «Дія», а также через ЦПАУ или нотариуса.
Далее алгоритм действий таков:
- открыть в банке специализированный счет «єВідновлення»;
- подать заявление на компенсацию в «Дія»;
- после подачи заявки специальная комиссия проведет обследование поврежденного имущества и внесет данные о нем в специальный реестр.
Срок рассмотрения заявления и принятие решения о компенсации не должен превышать 30 календарных дней со дня его подачи. После этого гражданин, подавший заявление на компенсацию, получит подтверждение и средства на специализированную карту «єВідновлення».
Есть определенные категории людей, имеющих первоочередное право на получение компенсации за поврежденное жилье. Среди них:
- участники боевых действий;
- люди с инвалидностью в результате войны;
- ветераны войны;
- члены семей погибших военных;
- мобилизованные;
- многодетные семьи;
- люди с инвалидностью I и II группы;
- родители-воспитатели детских домов семейного типа;
- опекуны/попечители, приемные родители и патронатные воспитатели;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
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Как и в какие сроки можно будет использовать полученную компенсацию
Денежные средства можно использовать на закупку строительных материалов, окон, дверей, кровли, а также на оплату строительных работ.
Потратить средства можно будет только на строительные материалы или услуги в строительных магазинах, являющихся участниками «єВідновлення» и имеющих соответствующие MCC-коды или торговые коды (5211 и 5231).
Использовать компенсацию можно в течение 1 года с момента ее начисления.
Больше деталей о «єВідновлення» узнавайте по ссылке: https://erecovery.diia.gov.ua/
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