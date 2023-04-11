Владельцев уничтоженного и поврежденного имущества освободили от налога на недвижимость — Finance.ua

Владельцев уничтоженного и поврежденного имущества освободили от налога на недвижимость Сегодня 17:40 — Личные финансы

Владельцев уничтоженного и поврежденного имущества освободили от налога на недвижимость

Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 7632 по освобождению от уплаты налога на недвижимое имущество за объекты, которые были уничтожены или повреждены в результате агрессии россии.

Об этом сообщил в Telegram заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк. По его словам, документ в общей сложности поддержал 281 нардеп.

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«Освобождение от платы за землю для физических (за весь 2022-й) и юридических лиц (с 01.03.2022 по 01.01.2023) будет применяться, если земельный участок расположен на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях. С 2023 года льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация», — отметил Железняк.

Также, по его словам, предусмотрено освобождение от налога на недвижимость для физических лиц (за 2021 и 2022 год) и юридических лиц (с 01.03.2022 по 01.01.2023), если жилая недвижимость расположена на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.

«С 2023 года льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация», — добавил нардеп.

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"Мы закрепили в Налоговом кодексе норму, позволяющую не начислять и не уплачивать налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, начиная с месяца, в котором объект разрушен.

Факт разрушения должен быть подтвержден актом осмотра объекта, составленным ГСЧС или его территориальным органом, или органом местного самоуправления", — написала в Telegram автор законопроекта Елена Шуляк.

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Економічна Правда По материалам:

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