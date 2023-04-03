Какие квартиры смогут приобрести владельцы компенсационных сертификатов за разрушенное войной жилье (инфографика) — Finance.ua

Какие квартиры смогут приобрести владельцы компенсационных сертификатов за разрушенное войной жилье (инфографика) Сегодня 14:01 — Недвижимость

Какие квартиры смогут приобрести владельцы компенсационных сертификатов за разрушенное войной жилье (инфографика)

Президент подписал закон о компенсации разрушенного жилья в результате военных действий. Потерпевшие получат денежный сертификат, предназначенный для покупки нового жилья. В Киеве и Львове доступное жилье на вторичке на несколько комнат в советских панельных домах спальников обойдется в среднем в 2,1 миллиона гривен, а в Одессе — от 1,5 миллиона гривен.

Аналитики ЛУН проанализировали все квартиры, выставленные сейчас на продажу в трех городах — Киеве, Львове и Одессе, и посчитали зависимость стоимости жилья от возраста дома.

Где дешевле всего

Самая низкая цена за квадратный метр наблюдается во всех городах в домах, возведенных с 1955-го по 90-е, что соответствует периоду застройки советскими хрущевками и панельками.

В Киеве цена за метр такого жилья будет в диапазоне 40-49 тысяч гривен, во Львове — около 36-43 тысяч грн, в Одессе в среднем 28-34 тысяч грн за метр.

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С учетом значительно меньшего размера квартир в таких домах, примерно 50 метров в среднем, это будет самым доступным вариантом жилья.

Финальной формулы счета суммы компенсации от государства за разрушенное жилье еще не существует, но уже известно, что средства можно будет направить исключительно на приобретение нового жилья.

Какие квартиры смогут себе приобрести украинцы

Аналитики портала посмотрели, что семьи смогут себе позволить в спальном районе, в домах панельной застройки, в квартирах, требующих максимум только косметического ремонта и уже пригодных к жилью, и главное — это несколько отдельных комнат для семьи с детьми и минимальным. бюджетом.

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В Киеве квартира на 50-60 метров, 2-3 отдельные комнаты дома в типичном спальнике застройки 60-80 лет, в среднем стоят 2,1-2,7 миллиона гривен. Во Львове это в среднем 2,1–2,5 млн грн, а в Одессе 1,5–1,6 млн грн.

Инфографика: ЛУН

В Киеве самые дорогие квартиры в царских зданиях и сталинках — построены в 18-м веке и первой половине 19-го. Во Львове тоже больше всего ценятся здания до середины 19-го, но в отличие от Киева это австрийская застройка и немного польской. Сталинской застройки во Львове гораздо меньше. Связано это с расположением домов в дорогом историческом центре городов.

Инфографика: ЛУН

В Одессе исторические здания хоть и дороже массового советского жилья, могут уступать в цене современным новостройкам. В зданиях, построенных за время независимости, цена растет, а в случае Одессы — часто расположены ближе к морю.

Инфографика: ЛУН

Старейший дом, в котором сейчас продается квартира во Львове, датируется 1400 годом. В Киеве 1835-м, а в Одессе — 1840-м. Также исторических построек на рынке гораздо меньше, то есть такую квартиру купить сложнее. Сейчас в Киеве продается около 200 квартир периода застройки сталинками и чуть более 300 в дореволюционных домах. В то время как в зданиях современной Украины сейчас продается более 13 000 квартир. Квартир в хрущевках и панельках в Киеве сейчас выставлено на продажу около 4 тысяч.

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В Одессе в современных зданиях продается 14 тысяч квартир, что почти как в Киеве. А вот дореволюционных еще меньше — всего 70. Во Львове современного жилья на вторичке сейчас всего 1,5 тысячи квартир, и примерно по 200 советской массовой и австрийской застройки.

На первичке среди предложений застройщиков инвестировать в строительство цены за квадратный метр в новостройке Киева составляют 48 000 грн (без изменений), во Львове 46 200 грн (+1200 в месяц), в Одессе 38 000 грн (дешевле 1500).

Инфографика: ЛУН

Какие риски в компенсационных сертификатах за разрушенное жилье?

«Идея компенсационных сертификатов отличная, но, как всегда, все зависит от реализации. Большой плюс — невозможность обменять сертификат на деньги, а потратить его исключительно на приобретение нового жилья, и невозможность продажи недвижимости в течение 5 лет. Это должно значительно снизить риск коррупции с сертификатами. Отдельно отмечу плюсом, что покупка нового жилья не ограничивается географией и формой жилья. Так люди из разрушенных регионов смогут выбрать себе будущее в других городах или поселках. И выбор не ограничивается только вариантом приобретения квартиры, это может быть и частный дом, или инвестиция в строительство. Кроме определения справедливой суммы компенсации, одной из сложнейших частей будет часть с доказыванием права собственности или непосредственно параметров уничтоженного жилья. Многие документы не были оцифрованы в реестрах и, вероятно, были утрачены на временно оккупированных территориях», — прокомментировал маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковский.

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