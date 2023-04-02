Строительство жилья в Украине обвалилось до уровня кризисного 2009 года — Finance.ua
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Строительство жилья в Украине обвалилось до уровня кризисного 2009 года

Недвижимость
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Строительство жилья в Украине обвалилось до уровня кризисного 2009 года
Строительство жилья в Украине обвалилось до уровня кризисного 2009 года
Госстат опубликовал свежие данные о строительстве жилья в Украине. Ожидается, что в 2022 году объемы принятого в эксплуатацию жилья снизились по сравнению с прошлыми годами — почти до уровня кризисного 2009 года.
Об этом пишет Voxukraine.org.
Инфографика: VoxUkraine
Инфографика: VoxUkraine
За прошлый год было построено 92,5 тыс. квартир и одноквартирных домов, что на 40% меньше, чем в 2021 году. По данным KSE, в результате полномасштабной агрессии разрушены или повреждены почти 154 тыс. домов.
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Разбивки по видам домов или по количеству квартир нет, поэтому непосредственно сравнивать эти цифры невозможно. Однако в среднем за 2011-2021 годы в год строили около 27 тыс. домов, из которых 4-5% были многоквартирными. По площади объем введенного за год в эксплуатацию жилья составил примерно 1% жилищного фонда.
Инфографика: VoxUkraine
Инфографика: VoxUkraine
Строительство принятых в эксплуатацию в 2022 году домов было начато в предыдущие годы.
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Так, во время полномасштабной войны было начато строительство на 11% меньше жилья (по площади), чем во время пандемии в 2020 году, однако почти на 50% меньше, чем в 2021 году.
Инфографика: VoxUkraine
Инфографика: VoxUkraine
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Инфографика: VoxUkraine
Инфографика: VoxUkraine
Всего в 2022 году было начато строительство 6669 тыс. м2 жилья, больше всего — в Киевской (28%) и Львовской (15%) областях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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