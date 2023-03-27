Что происходит на рынке новостроек Киева — Finance.ua

Что происходит на рынке новостроек Киева Сегодня 09:01 — Недвижимость

Что происходит на рынке новостроек Киева

Из-за войны в Киеве большая часть новостроек заморожены. Строительные работы ведутся только на некоторых объектах города. Все это вызывает тревогу у инвесторов, вложивших в строительство собственные средства.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Застройщики жалуются на проблемы с логистикой, недостаток строителей на объектах и воздушные тревоги, во время которых работы должны прекращаться.

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«Мощные девелоперы, планировавшие начинать строительство в Киеве, вообще отказались от этого с началом войны. В прошлом году они отсрочили строительство, мол, начнем позже и будем смотреть по ситуации на фронте. Но за целый год так ничего и не начали. А потом заявили, что в ближайший год ничего строить не будут», — рассказал эксперт по недвижимости Сергей Курганов.

В новостройках не покупают жилье

Сейчас отделы продаж ЖК пытаются выровнять цены в новостройках и подтянуть их до среднерыночных по Киеву, как на вторичном рынке. Но, как показывает опыт, это сделать довольно сложно. Интерес покупателей к жилью в новостройках снизился.

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«У нас есть несколько квартир на продажу в уже введенных в эксплуатацию новостройках, их достроили. И к ним у клиентов вообще нет никакого интереса. Если раз в месяц кто-то позвонит — это уже праздник. С Нового года наш агент только один раз ездил показывать квартиру в новостройке. Она в хорошем месте, с хорошей ценой. На этапе строительства квартира стоила владельцам 150 тысяч долларов, мы ее предлагали за 140 тысяч. А сейчас она уже стоит 120 тысяч, и интереса со стороны покупателей нет. То есть нет такой тенденции, чтобы люди покупали квартиры в новостройках», — объясняет Курганов.

Кстати, кризис и у бригад, проводящих ремонты в квартирах новостроек. Они сотрудничают с рядом клиентов по ремонту. Ситуация такова, что у людей есть квартиры в домах, которые уже сдали в эксплуатацию, но они не начинают ремонты, ждут пока закончится война и можно будет что-то дальше планировать.

Пишут петиции

Между тем инвесторы, вложившие средства в новостройки, бьют тревогу, ведь дома, где они должны были приобрести жилье, должны были ввести в эксплуатацию до конца 2021 года, но этого не произошло. Люди опасаются, что останутся без своих квартир.

На сайте электронных петиций Киевсовета уже опубликовано три обращения инвесторов недостроенного жилья.

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Сами же чиновники в КГГА и Киевсовете пока неохотно говорят на эту тему, мол, нужно подождать, пока ситуация станет понятнее и застройщик возобновит работы.

Риск с новостройками

Застройщик всегда выходит за рамки того срока, который был озвучен о вводе дома в эксплуатацию.

«В мирные времена такое затягивание было в среднем на три месяца. Во время пандемии такая задержка уже составляла более полугода. Сейчас это уже растянулось на год полномасштабной войны, а на замороженных объектах задержка со строительством может растянуться на 1-2 года. Конечно, все это нервирует и злит людей. Застройщики уверяют, что все достроится. Но по срокам никто не может сказать, когда именно. Однозначно, что после того, как Украина победит», — добавляет эксперт.

ТСН По материалам:

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