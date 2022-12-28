Как распределились цены на новостройки Украины (инфографика) — Finance.ua
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Как распределились цены на новостройки Украины (инфографика)

Недвижимость
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Согласно данным портала «Увекон», в конце 2022 года самыми высокими цены на первичную недвижимость остаются во Львовской, Одесской и Закарпатской областях. Однако аналитики подчеркивают, что отслеживать динамику сейчас сложно.
Как сообщила эксперт по рынку недвижимости Ирина Луханина, спрос на квартиры в новостройках составляет примерно 10-20% от показателей, фиксировавшихся на рынке до полномасштабного вторжения.
Рост цен на первичном рынке в ноябре существенно сократился, что связано, прежде всего, со снижением курса доллара. Стабильно дорожают квартиры класса «эконом» и «комфорт» (до 7,5%) при среднем росте цен всего на 1,5%,— рассказала Луханина.
Эксперт также отмечает, что в декабре несколько оживился спрос на квартиры эконом-класса стоимостью не дороже 35 тысяч долларов. По ее мнению, это происходит благодаря интересу желающих получить льготный ипотечный кредит «єОселя».
В то же время, по данным Минэкономики, 71% предоставленных кредитов на жилье в ноябре и декабре — это вторичный рынок. На данный момент банки неохотно кредитуют приобретение имущественных прав на этапе строительства, хотя такая возможность и предусмотрена программой.
Как распределились цены на новостройки Украины (инфографика)
Что происходит на рынке новостроек и почему его сложно анализировать
По словам Владимира Семенцова, девелоперы пытаются избежать банкротства и ищут способы финансирования строительства, чтобы выполнить свои обязательства перед инвесторами. Поэтому они предлагают скидки покупателям, действительно заинтересованным в приобретении.
По мнению Семенцова, в ближайшее время не следует ожидать существенных изменений на рынке. Сдвинуть его с места сможет прекращение активных боевых действий.
По материалам:
Телеканал 24
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