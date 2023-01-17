Сколько стоят новостройки во Львове (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоят новостройки во Львове (инфографика)
Согласно данным портала ЛУН, средняя цена за квадратный метр во Львове составляет 44 200 гривен.
По классам медианные цены распределились следующим образом:
- экономкласс — 36 600 гривен за квадратный метр,
- комфорт — 40 500 гривен за квадратный метр,
- бизнес — 48 300 гривен за квадратный метр,
- премиум — 82500 гривен за квадратный метр.
Самое дорогое жилье предлагают в Галицком районе — 94 400 гривен, самое дешевое — в Сиховском — 40 800 гривен за квадратный метр.
Мнение эксперта
Спрос на недвижимость переместился из Киева в областные центры Запада Украины. В частности, во Львове и Ужгороде наблюдается рекордный рост цен на квадратные метры в новостройках.
Об этом рассказала бывший руководитель отдела разработки макропруденциальной политики Национального банка Украины (НБУ), экономист Наталья Задерей.
Опираясь на отчет Нацбанка, Задерей напомнила, что заявленные цены на жилье сейчас хаотичны и мало подкреплены рыночными факторами. Анализ усложняют миграционные потоки переселенцев, регулярно меняющих динамику цен в западных регионах.
Пока рекордный рост цен на новостройки зафиксирован во Львове и Ужгороде. Однако покупка жилья здесь кажется самой логичной для платежеспособных переселенцев.
«Динамика цен в западных регионах соотносится с миграционными потоками и релокациями. Хотя заявленные цены могут быть так же далеки от действительности. Похоже, что во Львове еще до окончания войны начал формироваться ценовой пузырь: средняя цена выросла на 37% и почти сравнялась со столичной», — отметила экономист.
Она подчеркнула, что одной из приоритетных задач властей на этот год должно стать повышение прозрачности рынка недвижимости.
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