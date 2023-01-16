Как изменилась стоимость аренды квартир за 2022 год: данные Госстата по регионам — Finance.ua

Как изменилась стоимость аренды квартир за 2022 год: данные Госстата по регионам
Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2022 год по Украине выросла на 32,7% с 4294 до 5699 гривен. На первое место по стоимости аренды вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза до 10 977 гривен.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По данным статистического ведомства, на второе место вышла Закарпатская область, где стоимость аренды выросла почти вдвое — до 8706 гривен.
В Киеве аренда подешевела на 10,3% до 7 637 гривен. Город опустился на третье место по цене.
Стоимость аренды выросла в западных и некоторых центральных областях Украины. В то же время цены упали в Харьковской (на 30,9% до 3 430 гривен), в Одесской (на 9,5% до 4 600 гривен) и Запорожской (на 2,2% до 2 931 гривны) областях.
Справка Finance.ua:
- Ранее президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита заявлял, что аренда квартир в Киеве может снова подорожать. Изменений следует ожидать уже этой весной. Цена может подняться на 10–15%;
- По данным Bird, если ранее конец декабря-начало января были традиционно «тихим сезоном» в аренде, то в этом году просмотры и договоры были и 31 декабря вечером, и 1 января днем.
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