Курс доллара изменил правила игры на рынке недвижимости — как валюта влияет на продажи Сегодня 09:32 — Валюта

Курс доллара изменил правила игры на рынке недвижимости — как валюта влияет на продажи

Война россии против Украины внесла свои коррективы в жизнь людей, многие украинцы планировали совершить масштабные покупки, в частности, приобрести жилье. Однако после полномасштабного вторжения курс доллара начал расти, и людям пришлось менять свои планы.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита рассказал, как курс доллара влияет на рынок недвижимости в Украине.

На что влияет изменение курса доллара

Если говорить об изменениях курса доллара в сторону роста, то больше от этого страдает вторичный рынок. Дело в том, что на первичном рынке застройщик продает квадратные метры за гривну, и при изменении курса доллара он так быстро не сможет изменить цены. Рост курса в таких случаях играет в пользу покупателей.

«Например, если у человека есть 50 тысяч долларов, а курс в стране, условно, 40 грн/долл., то на первичном рынке он сможет купить квартиру за 2 миллиона гривен. Но если курс вырастет до 50 грн/долл., у человека уже будет не 2, а 2,5 миллиона гривен, при этом цена на квартиру останется прежней, а человек сможет сэкономить 500 тысяч гривен», — говорит Пита.

Что касается вторичного рынка, то там все же привязка идет к валюте. При росте курса доллара продавцы на вторичном рынке также поднимают цены на жилье и таким образом теряют своих покупателей. Обычно в таком случае люди начинают присматриваться к первичному рынку, потому что у них больше возможности покупать в гривне, чем в валюте.

«Из-за роста курса доллара идет перекос спроса на первичный рынок. У людей нет возможности покупать жилье в долларах на вторичном рынке. Поэтому вместо того, чтобы выбрать для себя меньшую квартиру, они начинают присматриваться к первичному рынку», — отметил эксперт.

Снизить цену на вторичном рынке продавцы могут только при отсутствии спроса. На рынке недвижимости самое важное и сложное — правильно сформировать цену. Ведь целью продавца является продажа объекта выгодно и как можно скорее.

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По словам эксперта, курс доллара, выросший в связи с войной россии против Украины, не так оказал значительное влияние на рынок недвижимости, как, например, в 2014 году. Тогда рынок недвижимости почувствовал изменения гораздо серьезнее.

Также он добавил, что психология людей больше направлена на войну, поэтому многие украинцы не готовы покупать недвижимость в таких объемах, как это было в мирное время. Но чем ближе будет победа Украины, тем активнее будет развиваться рынок недвижимости.

На какие квартиры будет спрос в 2023 году

После начала войны россии против Украины и ракетных обстрелов люди уже по-другому выбирают жилье для себя и своей семьи. В 2023 году украинцы будут больше обращать внимание на расположение объекта, чтобы поблизости не было никакой военной и критической инфраструктуры.

Также при выборе жилья теперь люди обращают внимание на расположение укрытий, есть ли они поблизости или в самом доме. Из-за постоянных отключений света для украинцев теперь важно, на каком этаже находится квартира. Также остается спрос на пригородные дома с твердотопливными котлами либо с генераторами.

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