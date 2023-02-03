Как изменились цены на новостройки (инфографика) — Finance.ua

Как изменились цены на новостройки (инфографика) 03.02.2023, 16:05 — Личные финансы

Как изменились цены на новостройки (инфографика)

По результатам января стоимость квадратного метра в новостройках в январе осталась почти неизменной. Кроме того, новостройки с подземным паркингом пользуются большим спросом, чем с внешней или вообще отсутствующей парковочной зоной.

Об этом свидетельствует аналитика портала Dom.Ria

По состоянию на январь 2023 года представлено 1866 новостроек по всей Украине, имеющих открытые отделы продаж. Из них 753 новостройки имеют подземные паркинги.

Наибольшее количество ЖК с подземными паркингами в Киеве — это 65% от общего количества работающих и доступных к продаже, в Одесской области это количество составляет 61%, а во Львовской — 59,6%. Если рассматривать жилье с подземным паркингом в комплексе в столице, то такие предложения собирают почти вдвое большее количество просмотров.

Инфографика: Dom.Ria

С точки зрения этажности, 68% пользователей рассматривают в новостройках квартиры до 4 этажа. Больше всего украинцы интересуются жильем на втором этаже — 21% от общего количества находящихся в поиске пользователей.

Цены

Самая высокая средняя цена за м² в 1-комнатной квартире фиксируется в Киеве — 48 871 грн. Интересно, что в январе по сравнению с декабрем цена имеет минимальный спад — на 0,2%, в декабре стоимость была 48 947 грн. А если сравнивать стоимость в январе 2023 с январем 2022 года, то видим в этом году рост цены на 39%.

Инфографика: Dom.Ria

За год больше всего квадратный метр в однокомнатной квартире подорожал в Закарпатской (+81%), Ивано-Франковской (+70%) и Черновицкой (+62) областях.

А самая большая цена за квадратный метр в Киеве — 48 871 грн, Закарпатской области — 39 575 грн и в Днепропетровской — 37 729 грн.

Инфографика: Dom.Ria

Программа по кредитованию

Украинцы также продолжают интересоваться жильем по программе єОселя, наибольший спрос по количеству просмотров в Киеве — более 30% пользователей, дальше — Львовская область — 15% и Ивано-Франковская область — 10,66%.

«При подаче заявок гражданам следует учитывать, что имеющиеся средства программы уже полностью распределены между банками-участниками. Как сообщает „Укрфинжилье“, продолжается работа над привлечением дополнительного финансового ресурса для „єОселя“, и уже к началу марта планируется начать второй этап кредитования. До того ссуды по программе будут получать те, кто уже имеет готовое решение банка и все необходимые документы для приобретения квартиры. Стоит также обратить внимание на то, что срок действия предыдущего положительного решения банков составляет 30 дней, поэтому в случае необходимости заявку нужно будет обновить и подать повторно поближе к запуску второго этапа кредитования. Актуальная информация о следующих этапах работы „єОселя“, а также состоянии ее реализации систематически обновляется на сайте „Укрфинжилья“», — отметили в Dom.Ria.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.