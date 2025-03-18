Платформа «Пульс»: бизнес сможет оценить взаимодействие с госорганами — Finance.ua

Платформа «Пульс»: бизнес сможет оценить взаимодействие с госорганами Сегодня 10:34

Платформа «Пульс»: бизнес сможет оценить взаимодействие с госорганами

Украинские предприниматели смогут оценить качество госуслуг на аналитической платформе «Пульс».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Министерство экономики продолжает развивать онлайн-платформу «Пульс» для сбора отзывов от бизнеса о взаимодействии с государством. Заместитель министра экономики по цифровой трансформации Александр Циборт рассказал о развитии платформы предпринимателям в рамках Национальной Платформы «Диалог власти и бизнеса» в Офисе Президента. Во встрече приняли участие заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита, глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, советник руководителя Офиса Президента Юрий Кацион, главы ОВА и предприниматели со всей Украины.

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«Мы системно проводим встречи на национальной платформе „Диалог власти и бизнеса“, созданной по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Один из ключевых вопросов, который регулярно поднимает бизнес, — возможность оставлять отзывы и подавать жалобы онлайн. Отвечая на этот запрос, в прошлом году мы запустили платформу „Пульс“ как часть политики „Сделано в Украине“. Она позволяет предпринимателям оценивать качество государственных услуг и сообщать о проблемах. Сегодня мы делаем еще один важный шаг — интегрируем „Пульс“ в Единый кабинет налогоплательщиков. Это усилит цифровую трансформацию, улучшит государственные сервисы и будет способствовать развитию бизнес-среды», — отметил замминистра экономики по цифровой трансформации Александр Циборт.

Благодаря Пульсу государство может получать объективную картину уровня сервиса и оперативно реагировать на нужды бизнеса. Отзывы от предпринимателей будут цифровизированы и станут основой нового Entrepreneur Satisfaction Score (Индекс удовлетворенности предпринимателей) — инструмента для улучшения госуслуг.

Также Минэкономики вместе с Государственной налоговой службой (ГНС) интегрировали онлайн-платформу «Пульс» — в Электронный кабинет налогоплательщика.

«Сегодня мы делаем еще один шаг для того, чтобы эта инициатива стала более доступной. Интегрируем Пульс в Единый кабинет налогоплательщиков. Бизнес получает возможность оставлять отзывы и оценки государственных услуг прямо в кабинете налогоплательщика. Это около 6 миллионов пользователей. Соответственно, у нас будет более масштабная картина для понимания настроений предпринимателей. Отзывы предпринимателей будут анализироваться, а системные проблемы передаваться в соответствующие органы для рассмотрения и исправления», — добавил Циборт.

Как оставить отзыв:

Авторизоваться в Кабинете налогоплательщика. Оценить качество взаимодействия с госорганами. В случае проблем оставить обращение на puls.gov.ua. Если оценка не дана сразу, система напомнит об этом через неделю и далее ежемесячно.

Государственная налоговая служба первой из государственных органов присоединилась к проекту «Пульс».

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