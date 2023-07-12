Платежный баланс россии стал отрицательным впервые за 3 года — Finance.ua

Платежный баланс россии стал отрицательным впервые за 3 года Сегодня 20:42 — Мир

Платежный баланс россии стал отрицательным впервые за 3 года

Сальдо счета текущих операций платежного баланса рф в июне 2023 года, по предварительной оценке, стало отрицательным — его дефицит составил $1,4 млрд.

Об этом свидетельствуют оценки центробанка россии, объясняющего это действием сезонного фактора — объявлением российскими компаниями дивидендов на фоне падения поступлений от российского экспорта, передает Интерфакс.

«Такая ситуация уже наблюдалась в аналогичные периоды предыдущих лет из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры российского экспорта», — уверяет Банк россии.

В последний раз до этого отрицательное сальдо счета текущих операций за месяц (по доступным открытым данным, за 2022 год помесячную статистику не публиковали) наблюдалось три года назад. В августе 2020 года дефицит составил $1,4 млрд, в июне 2020 года — $4,4 млрд.

Читайте также Как за время полномасштабной войны изменились состояния российских миллиардеров

По итогам всего первого полугодия 2023 года положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса россии составило $20,2 млрд, что в 7,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($147,6 млрд).

По данным российского центробанка, положительное сальдо внешней торговли товарами россии в первом полугодии 2023 года снизилось в 3,3 раза — до $54,3 млрд, по сравнению с $179,8 млрд за аналогичный период 2022 года.

В частности, объем российского экспорта товаров в первом полугодии составил $205,6 млрд, что на 32,9% меньше объема экспорта в первой половине 2022 года ($306,4 млрд).

В то же время объемы импорта в первом полугодии 2023 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 19,5% - до $151,3 млрд с $126,6 млрд.

Читайте также Все больше стран репатриируют золото после санкций против россии — исследование

Центробанк россии объясняет, что сокращение профицита баланса внешней торговли товарами в первом полугодии 2023 г. обусловлено уменьшением как физических объемов экспортных поставок, так и ухудшением ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта. В то же время стоимость импорта товаров в январе-июне 2023 года выросла и была близка к периоду 2021 года.

Дефицит баланса внешней торговли услугами увеличился за счет возобновления импорта услуг, в частности, вследствие оживления заграничных поездок российских граждан в связи с началом туристического сезона.

Дефицит торговли услугами в первом полугодии 2023 г. вырос по сравнению с первым полугодием 2022 г. в 2,2 раза — до $16,1 млрд с $7,3 млрд.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.