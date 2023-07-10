Все больше стран репатриируют золото после санкций против россии — исследование Сегодня 14:14

Все больше стран репатриируют золото после санкций против россии — исследование

Все большее число стран репатриируют золотовалютные резервы как защиту от санкций, введенных Западом против рф.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на результаты опроса Invesco среди центральных банков и суверенных фондов.

«Прошлогодний разгром финансового рынка нанес значительный ущерб для суверенных инвестиционных фондов, которые „фундаментально“ переосмысливают свои стратегии, считая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность останутся надолго», — пишет агентство.

Более 85% из 85 суверенных фондов и 57 центробанков, принявших участие в ежегодном исследовании Invesco Global Sovereign Asset Management Study, считают, что инфляция в следующем десятилетии будет выше, чем в предыдущем.

«Золото и облигации развивающихся рынков рассматриваются как хорошие ставки в этой среде, но прошлогодняя заморозка Западом почти половины российских золотовалютных резервов на 640 миллиардов долларов в ответ на вторжение в Украину, похоже, также повлекла за собой смену настроений», — добавляет Reuters.

Опрос показал, что «значительная доля» центробанков обеспокоена созданным прецедентом. Около 60% респондентов заявили, что это сделало золото более привлекательным, а 68% хранят резервы дома по сравнению с 50% в 2020 году.

Представитель одного из центральных банков, которого агентство цитирует на условиях анонимности, сказал: «Мы хранили золото в Лондоне… но сейчас мы перевели его обратно в свою страну, чтобы держать как актив-убежище и хранить его в безопасности».

«„Если это мое золото, то я хочу, чтобы оно было в моей стране“, — это мантра, которую мы видели в течение последнего года или около того», — добавил руководитель отдела официальных учреждений Invesco Род Рингроу.

Геополитические волнения в сочетании с возможностями на развивающихся рынках также поощряют некоторые центральные банки диверсифицировать свои активы подальше от доллара.

Так, 7% опрошенных считают, что рост долга США также является отрицательным фактором для доллара, хотя большинство все еще не видят альтернативу доллару как мировой резервной валюте. Количество рассматривающих китайский юань как потенциального конкурента снизилось до 18% с 29% в прошлом году.

Почти 80% из 142 опрошенных организаций считают геополитическую напряженность наибольшим риском в следующем десятилетии, тогда как 83% назвали инфляцию проблемой, вызывающей беспокойство в последующие 12 месяцев.

Инфраструктура сейчас рассматривается как наиболее привлекательный класс активов, особенно те проекты, которые связаны с производством возобновляемой энергии.

🤑 Кстати, вы интересуетесь финансовыми рынками, но не хотите самостоятельно торговать на бирже и рисковать? Мы расскажем вам, как создать свой безопасный бизнес и зарабатывать на интересе аудитории к финансам.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.