Как за время полномасштабной войны изменились состояния российских миллиардеров — Finance.ua

Как за время полномасштабной войны изменились состояния российских миллиардеров Сегодня 08:39 — Мир

Как за время полномасштабной войны изменились состояния российских миллиардеров

Полномасштабное вторжение россии в Украину сразу же отразилось на самых богатых людях страны-агрессора: за первый день они потеряли, по данным Bloomberg, почти 40 миллиардов долларов. Далее в течение года российские олигархи продолжали нести убытки из-за западных санкций, хотя были и те, кому удалось заработать. Аналитики портала «Слово и дело» подсчитали, как за время войны изменилось состояние российских миллиардеров.

Самый богатый, по версии Bloomberg, россиянин — владелец горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин — перед войной имел состояние в размере 31,3 млрд долларов. Через год он потерял 8,3% от этой суммы.

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Наиболее значительно за более чем год полномасштабной войны сократилось состояние Виктора Вексельберга — на 62,1% (до 7,02 млрд долларов). Он владеет компанией «Ренова» и считается приближенным к владимиру путину.

Вексельберг подвергся санкциям США, Канады, Британии и Украины. В частности, в Штатах хотят конфисковать его имущество на сумму 75 млн долларов.

Состояние Романа Абрамовича сократилось на 58,7% - до 7,48 млрд долларов. В настоящее время он находится под санкциями Британии, Канады, Австралии, Швейцарии, Новой Зеландии, Украины и Евросоюза.

Власти Великобритании позволили ему продать футбольный клуб «Челси» при условии, что все средства потом отдадут пострадавшим из-за войны в Украине.

44,1% своего состояния на фоне войны потерял Сулейман Керимов (сейчас у него 8,49 млрд долларов). Российский депутат и бывший основной владелец золотопромышленной компании «Полюс» попал под санкции США, всех стран ЕС, Канады, Британии, Австралии, Швейцарии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Геннадий Тимченко, также попавший под санкции этих стран, потерял 42% состояния (13 млрд долларов). Он владеет долями в компаниях «Новатек», «Сибур», «Стройтрансгаз», «Трансойл» и «Колмар».

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Более чем на треть сократилось состояние Алексея Мордашова (до 18,6 млрд долларов), Андрея Мельниченко (до 11,7 млрд), Виктора Рашникова (до 9,1 млрд), Вячеслава Кантора (до 6,05 млрд).

Больше всего за время полномасштабной войны свое состояние увеличил Андрей Гурьев — до 23,1% (9,74 млрд долларов). Он владеет компанией-производителем удобрений, содержащих фосфор.

Свои активы также увеличили Михаил Прохоров (+5,7%), Дмитрий Рыболовлев (+0,9%), Сергей Галицкий (+11,7%), Сергей Попов (+4,6%), Татьяна Бакальчук (+2, 9%).

Слово і Діло По материалам:

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