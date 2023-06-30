Уже шестой миллиардер отказался от российского гражданства — Finance.ua

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Уже шестой миллиардер отказался от российского гражданства

Фондовый рынок
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Уже шестой миллиардер отказался от российского гражданства
Уже шестой миллиардер отказался от российского гражданства
Бизнесмен Игорь Макаров отказался от российского гражданства. Он стал по меньшей мере шестым миллиардером, вышедшим из гражданства рф после начала вторжения путина в Украину.
Об этом пишет Forbes.
У Макарова сейчас есть только паспорт Кипра, который получил в обмен на инвестиции в 2008—2012 годах. В последние годы бизнесмен живет на три страны — на Кипре, в США и на севере Италии.
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По оценке Forbes, миллиардер владеет состоянием $2,2 млрд. Компания «Итера», которую он основал в 1990-х, перепродавала туркменский газ. В 2013 году Макаров продал свою долю в ней «роснефти» за $2,9 млрд, получив из них $1,8 млрд. Свое состояние он в дальнейшем увеличил за счет инвестиций на западных рынках.
После начала войны в Украине Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия ввели против бизнесмена санкции.
Макаров — шестой миллиардер, отказавшийся от паспорта рф с начала полномасштабного вторжения.
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До него это сделали основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов, основатель группы фондов DST Global и бывший совладелец Mail.Ru Group Юрий Мильнер, основатель Revolut Николай Сторонский, основатель Тройка Диалог Рубен Варданян и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков.
«Мы с семьей навсегда покинули россию в 2014 году, после аннексии Крыма россией. А этим летом мы официально завершили процесс выхода из российского гражданства», — написал Мильнер.
«Я принял решение выйти из российского гражданства. Я не могу и не хочу ассоциироваться с фашистской страной, начавшей войну с мирным соседом», — написал Тиньков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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