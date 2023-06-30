Уже шестой миллиардер отказался от российского гражданства — Finance.ua

Уже шестой миллиардер отказался от российского гражданства
Бизнесмен Игорь Макаров отказался от российского гражданства. Он стал по меньшей мере шестым миллиардером, вышедшим из гражданства рф после начала вторжения путина в Украину.
Об этом пишет Forbes.
У Макарова сейчас есть только паспорт Кипра, который получил в обмен на инвестиции в 2008—2012 годах. В последние годы бизнесмен живет на три страны — на Кипре, в США и на севере Италии.
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По оценке Forbes, миллиардер владеет состоянием $2,2 млрд. Компания «Итера», которую он основал в 1990-х, перепродавала туркменский газ. В 2013 году Макаров продал свою долю в ней «роснефти» за $2,9 млрд, получив из них $1,8 млрд. Свое состояние он в дальнейшем увеличил за счет инвестиций на западных рынках.
После начала войны в Украине Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия ввели против бизнесмена санкции.
Макаров — шестой миллиардер, отказавшийся от паспорта рф с начала полномасштабного вторжения.
До него это сделали основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов, основатель группы фондов DST Global и бывший совладелец Mail.Ru Group Юрий Мильнер, основатель Revolut Николай Сторонский, основатель Тройка Диалог Рубен Варданян и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков.
«Мы с семьей навсегда покинули россию в 2014 году, после аннексии Крыма россией. А этим летом мы официально завершили процесс выхода из российского гражданства», — написал Мильнер.
«Я принял решение выйти из российского гражданства. Я не могу и не хочу ассоциироваться с фашистской страной, начавшей войну с мирным соседом», — написал Тиньков.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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