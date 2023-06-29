Российский рубль из-за бунта Пригожина обвалился до минимума с марта 2022 года — Finance.ua
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Российский рубль из-за бунта Пригожина обвалился до минимума с марта 2022 года

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Российский рубль 29 июня упал к доллару до 15-месячного минимума из-за опасений внутриполитического риска после подавленного мятежа.
Об этом сообщает Reuters.
Рубль достиг уровня 87,47, самой слабой точки с 29 марта 2022 года. Он упал на 0,7% до 94,94 по отношению к евро и на 0,8% по отношению к юаню до 11,98.
Контроль над капиталом помог защитить рубль от геополитики за 16 месяцев с тех пор, как россия вторглась в Украину, но поход Евгения Пригожина на Москву отразился на рынках и оставил вопросы о власти президента владимира путина.
Рубль потерял ключевой фактор поддержки 28 июня, поскольку налоговый период в конце месяца, когда экспортеры обычно конвертируют выручку в иностранной валюте для выполнения местных обязательств, прошел.
«Как мы и ожидали, рубль упал в конце налогового периода достаточно резко, примерно на 1,5%, — говорится в заметке Алор Брокер. — Мы ожидаем, что ослабление национальной валюты продлится примерно до 89−90 по отношению к доллару».
Нефть марки Brent, глобальный ориентир для основного экспорта россии, подешевела на 0,4% до 73,74 доллара за баррель.
Вожак наемников группы «Вагнера» ​​начал военный мятеж вечером 23 июня. Он быстро захватил Ростов-на-Дону и двинулся на Москву. Кремлевские власти сбежали днем ​​24 июня. В разгар бунта Пригожина российские банки подняли курс доллара до 100 рублей и выше. Однако вечером Пригожин неожиданно прекратил мятеж, заявив, что отводит войска от Москвы.
Бунт Пригожина сильно ослабил московскую власть, показав ее неспособность контролировать ситуацию в стране.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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