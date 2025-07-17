Доступны кнопочные телефоны с ИИ (фото и цена) — Finance.ua

Доступны кнопочные телефоны с ИИ (фото и цена) Сегодня 04:50 — Фондовый рынок

Доступны кнопочные телефоны с ИИ (фото и цена)

HMD Global, известные своей любовью к легендарным телефонам Nokia, представили два новых кнопочных «героев» — HMD 101 и HMD 102.

Об этом пишет prostomob

HMD 101 и 102 созданы для тех, кто ценит удобство и не желает тратить часы на расшифровку функций смартфона.

У них есть современная изюминка в виде голосового помощника DeepSeek, который делает жизнь проще.

Этот ИИ-помощник — настоящий волшебник для кнопочного телефона. Нажимаете центральную кнопку, и он оживает, готов помочь:

Позвонить другу или родным, просто назвав имя адресной книги.

Узнайте, брать ли завтра зонтик, проверив прогноз погоды.

Напомнить о встрече или поставить будильник.

Объясните, как включить ту или иную функцию телефона.

Это как иметь верного друга, который всегда подскажет и поможет, не заставляя пролистывать инструкции.

Кому подойдут эти телефоны

Большие кнопки, четкий цветной дисплей и простой интерфейс делают эти модели идеальными для тех, кто хочет оставаться на связи без лишних сложностей. Но есть еще одна аудитория — любители цифрового детоксикации.

HMD 101 или 102: в чем разница

Цена

Оба телефона очень похожи, но есть нюансы. HMD 101 — базовая модель по смешной цене 149 юаней (около 850 грн).

Это идеальный выбор для тех, кому нужно простое, но функциональное устройство. HMD 102 добавляет заднюю камеру, которая может пригодиться для быстрых снимков, например сфотографировать расписание или заметку. Цена немного выше — 169 юаней (около 960 грн), но все еще доступная.

Пока что новинки представлены в Китае, но, учитывая привычки HMD, скоро они могут появиться на AliExpress или других платформах.

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