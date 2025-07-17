Акции Renault упали на 17% после назначения временного гендиректора — Finance.ua

Акции Renault упали на 17% после назначения временного гендиректора Сегодня 03:10 — Фондовый рынок

Акции Renault упали на 17% в среду после того, как французский автопроизводитель снизил свой прогноз на 2025 год из-за более низких, чем ожидалось, объемов продаж в июне и сложных условий на европейском рынке.

Об этом сообщает Reuters.

Акции компании упали на 15,5% до 34,80 евро, что является самым плохим показателем с марта 2020 года, после того как раньше они упали на 17%.

Renault заявила, что усилит меры по сокращению издержек, чтобы улучшить маржу во втором полугодии, но некоторые аналитики полагают, что долгосрочное давление на рынок может продолжиться.

15 июля компания назначила финансового директора Дункана Минто временным генеральным директором и заявила, что процесс назначения постоянного генерального директора «идет полным ходом», но не предоставила никаких сроков.

Компания заявила, что теперь она стремится достичь операционной маржи за весь год на уровне 6,5%, что ниже предыдущей цели не менее 7%.

Renault также предупредила о своем свободном денежном потоке, который в первом полугодии составил всего 47 миллионов евро, что было вызвано негативной потребностью в оборотном капитале в размере около 900 миллионов евро из-за задержек с оплатой счетов и спада на европейском рынке легковых автомобилей и фургонов.

Економічна Правда По материалам:

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