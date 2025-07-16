ПриватБанк подписал крупнейшее на украинском финансовом рынке соглашение с ЕБРР: о чем идет речь — Finance.ua

ПриватБанк подписал крупнейшее на украинском финансовом рынке соглашение с ЕБРР: о чем идет речь Сегодня 10:25 — Фондовый рынок

ПриватБанк подписал крупнейшее на украинском финансовом рынке соглашение с ЕБРР: о чем идет речь

ПриватБанк расширяет сотрудничество с ЕБРР, чтобы дать предпринимателям больше возможностей получить финансирование по крупнейшей на сегодняшний день в Украине программе распределения портфельных рисков.

Такое соглашение подписал Микаэль Бёркнерт, Председатель Правления ПриватБанка во время Ukraine Recovery Conference в Риме 11 июля 2025 г.

Об этом сообщает банк

Что предусматривается

Новое соглашение покрывает часть кредитного риска банка по новым кредитам заемщикам. Оно включает в себя гарантию ЕБРР в размере 185 миллионов евро, что позволяет ПриватБанку предоставить украинским предприятиям до 600 миллионов евро дополнительного финансирования.

Кредитные линии ЕБРР будут подкреплены покрытием риска первых убытков, финансируемого Францией и Европейским Союзом в рамках Инвестиционной программы ЕС для Украины.

Что это даст

Новое соглашение о распределении рисков поможет украинскому бизнесу получить необходимые инвестиции и оборотные средства.

По этим программам ПриватБанк значительно увеличит объемы кредитования, поддерживая предприятия в критически важных отраслях:

таких как агробизнес,

производство,

фармацевтика,

транспорт и логистика,

а также будет способствовать инвестициям в энергетическую безопасность страны.

4 ключевых составляющих третьего соглашения между ЕБРР и ПриватБанком

Поддержка ММСП:

415 миллионов евро будет доступно для микро, малых и средних предприятий (ММСП) в рамках Гарантии устойчивости и средств к существованию (RLG) ЕБРР для удовлетворения немедленных потребностей в ликвидности и инвестициях в ключевых секторах.

Укрепление энергетической устойчивости:

95 миллионов евро в рамках Механизма поддержки энергетической безопасности (ESSF) будут способствовать привлечению инвестиций на укрепление энергетической устойчивости Украины и переход к зеленым технологиям. Эта программа направлена не только на предприятия, но и на домохозяйства и объединения собственников жилья, повышая стабильность энергоснабжения.

Модернизация и соответствие стандартам ЕС:

До 90 миллионов евро в рамках кредитной линии EU4Business-EBRD будут направлены на долгосрочные капитальные инвестиции для ММСП для модернизации оборудования и технологий в соответствии со стандартами ЕС.

Гранты:

9 миллионов евро будет предоставлено в качестве инвестиционных грантовых стимулов микро, малым и средним предприятиям, а также для поддержки уязвимых групп. Большие гранты будут направлены предприятиям, наиболее пострадавшим от войны, и тем, кто помогает реинтегрировать ветеранов, людей с инвалидностью и внутренне перемещенных лиц.

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