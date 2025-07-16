ПриватБанк подписал крупнейшее на украинском финансовом рынке соглашение с ЕБРР: о чем идет речь — Finance.ua
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ПриватБанк подписал крупнейшее на украинском финансовом рынке соглашение с ЕБРР: о чем идет речь

Фондовый рынок
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ПриватБанк подписал крупнейшее на украинском финансовом рынке соглашение с ЕБРР: о чем идет речь
ПриватБанк подписал крупнейшее на украинском финансовом рынке соглашение с ЕБРР: о чем идет речь
ПриватБанк расширяет сотрудничество с ЕБРР, чтобы дать предпринимателям больше возможностей получить финансирование по крупнейшей на сегодняшний день в Украине программе распределения портфельных рисков.
Такое соглашение подписал Микаэль Бёркнерт, Председатель Правления ПриватБанка во время Ukraine Recovery Conference в Риме 11 июля 2025 г.
Об этом сообщает банк.
Что предусматривается
Новое соглашение покрывает часть кредитного риска банка по новым кредитам заемщикам. Оно включает в себя гарантию ЕБРР в размере 185 миллионов евро, что позволяет ПриватБанку предоставить украинским предприятиям до 600 миллионов евро дополнительного финансирования.
Кредитные линии ЕБРР будут подкреплены покрытием риска первых убытков, финансируемого Францией и Европейским Союзом в рамках Инвестиционной программы ЕС для Украины.
Что это даст
Новое соглашение о распределении рисков поможет украинскому бизнесу получить необходимые инвестиции и оборотные средства.
По этим программам ПриватБанк значительно увеличит объемы кредитования, поддерживая предприятия в критически важных отраслях:
  • таких как агробизнес,
  • производство,
  • фармацевтика,
  • транспорт и логистика,
  • а также будет способствовать инвестициям в энергетическую безопасность страны.
4 ключевых составляющих третьего соглашения между ЕБРР и ПриватБанком
  • Поддержка ММСП:
415 миллионов евро будет доступно для микро, малых и средних предприятий (ММСП) в рамках Гарантии устойчивости и средств к существованию (RLG) ЕБРР для удовлетворения немедленных потребностей в ликвидности и инвестициях в ключевых секторах.
  • Укрепление энергетической устойчивости:
95 миллионов евро в рамках Механизма поддержки энергетической безопасности (ESSF) будут способствовать привлечению инвестиций на укрепление энергетической устойчивости Украины и переход к зеленым технологиям. Эта программа направлена не только на предприятия, но и на домохозяйства и объединения собственников жилья, повышая стабильность энергоснабжения.
  • Модернизация и соответствие стандартам ЕС:
До 90 миллионов евро в рамках кредитной линии EU4Business-EBRD будут направлены на долгосрочные капитальные инвестиции для ММСП для модернизации оборудования и технологий в соответствии со стандартами ЕС.
  • Гранты:
9 миллионов евро будет предоставлено в качестве инвестиционных грантовых стимулов микро, малым и средним предприятиям, а также для поддержки уязвимых групп. Большие гранты будут направлены предприятиям, наиболее пострадавшим от войны, и тем, кто помогает реинтегрировать ветеранов, людей с инвалидностью и внутренне перемещенных лиц.
По материалам:
Finance.ua
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