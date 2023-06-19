В Украине арестованы активы российского предпринимателя, поставлявшего продовольствие силовикам рф — Finance.ua

В Украине арестованы активы российского предпринимателя, поставлявшего продовольствие силовикам рф Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Суд передал в Нацагенство по розыску и менеджменту активов (АРМА) арестованное имущество и корпоративные права черкасского предприятия, принадлежащего гражданину российской федерации, более чем на 100 млн грн.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В сообщении отмечается, что совладелец предприятия в Черкассах продолжал сотрудничать с российскими силовиками после начала полномасштабного вторжения.

«Уставный капитал предприятия составляет 1,98 млн грн, корпоративные права — 9,2 млн грн. Также суд передал в АРМА 3 тыс. кв м недвижимости предприятия стоимостью почти 100 млн грн», — сообщили подробности в ГБР.

Установлено, что один из совладельцев предприятия является гражданином россии и владеет более чем 15 предприятиями, работающими во временно оккупированном Крыму и осуществляющими поставки продуктов и медицинских изделий силовым структурам рф.

Российские предприятия фигуранта поставляли аграрную, молочную продукцию, табачные изделия и консервы в российские больницы, а также учреждения ФСБ, МВД, управление делами президента рф. В частности, поставки осуществлялись в оздоровительный комплекс управления делами президента рф, санаторий МВД рф.

В ГБР напомнили, что уголовное производство расследуется по факту финансирования действий, совершенных с целью захвата государственной власти, изменения границ территории Украины и пособничества государству-агрессору (ч. 3 ст. 110−2, ч. 1 ст. 111−2 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В Офисе Генерального прокурора отмечают, что учредителем и совладельцем предприятия в Черкассах, которое занимается рынком недвижимости, является гражданин россии.

«Фактически ПАО — одна из основных торговых площадок на территории областного центра под продажу промышленных товаров, стройматериалов, продуктов питания, медицинского оборудования и т. п. », — говорится в сообщении.

Предприятия платят налоги и другие обязательные платежи в бюджет россии. Из него выделяются средства на нужды российских вооруженных сил, совершающих военные преступления в Украине.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.