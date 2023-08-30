Плата за пробки: в Нью-Йорке будут взимать деньги с водителей, проезжающих по центру города — Finance.ua

Плата за пробки: в Нью-Йорке будут взимать деньги с водителей, проезжающих по центру города Сегодня 18:00 — Мир

Плата за пробки: в Нью-Йорке будут взимать деньги с водителей, проезжающих по центру города

Жителям Нью-Йорка с собственными машинами город подбросил неприятную новость. Там позволят взимать деньги с въезжающих в Нижний Манхеттен.

Мегаполис Нью-Йорк ужасно страдает от пробок. Особенно перегружена машинами центральная часть города. Поэтому власти разработали программу взыскания денег за проезд в деловом районе Нью-Йорка. Ее называют «платой за пробки».

Надеются, что дополнительная плата должна уменьшить количество транспортных средств в центральном районе на 10% в день. Ведь те, кто не захочет платить и будет иметь больше времени, поедут по другим дорогам.

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Решение о сборе еще окончательно не принято. Но, вероятно, въезд в деловой район Нью-Йорка обойдется в 23 доллара. Местные чиновники подтверждают, что изменения могут вступить в силу весной следующего года.

Также управление городского транспорта Нью-Йорка говорит, что «плата за пробки» создаст важный источник дохода. Именно эти средства планируется использовать на модернизацию 100-летней системы общественного транспорта города.

Ежедневно 700 тысяч автомобилей, такси и грузовиков проезжают в Нижний Манхеттен и создают самые большие пробки в Соединенных Штатах.

В центре города машины двигаются со скоростью около 11 километров в час. Скорость общественного транспорта, то есть автобусов, тоже снизилась на 28% с 2010 года. Поэтому жители Нью-Йорка чаще выбирают метро.

Горожане проводят в пробках в среднем 117 часов ежегодно. Подсчитали, что из-за этого «простоя» каждый человек теряет почти 2 000 долларов из-за непродуктивности времени.

Телеканал 24 По материалам:

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