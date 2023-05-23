В государственных школах Нью-Йорка будут изучать технологии искусственного интеллекта — Finance.ua

В государственных школах Нью-Йорка будут изучать технологии искусственного интеллекта
Государственные школы Нью-Йорка будут поощрять и поддерживать учителей и школьников, которые будут изучать и исследовать технологии искусственного интеллекта.
Об этом заявил руководитель государственных школ Нью-Йорка Дэвид Бэнкс.
«Хотя изначальная осторожность была оправдана, теперь она превратилась в исследование и тщательный анализ возможностей и рисков этой новой технологии», — отметил Бенкс.
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Он пообещал, что учителям предоставят набор ресурсов для проведения дискуссий и уроков по искусственному интеллекту в своих классах.
«Мы будем рассказывать нашим ученикам о серьезных нравственных проблемах, которые волнуют многих технологических лидеров и правительство и которые уже обсуждают на своих уроках как преподаватели, так и ученики. Однако мы также позаботимся о том, чтобы наши студенты пользовались возможностями искусственного интеллекта и были подготовлены к работе сегодня и в будущем», — подчеркнул Бенкс.
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