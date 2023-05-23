В государственных школах Нью-Йорка будут изучать технологии искусственного интеллекта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В государственных школах Нью-Йорка будут изучать технологии искусственного интеллекта

Технологии&Авто
5
В государственных школах Нью-Йорка будут изучать технологии искусственного интеллекта
В государственных школах Нью-Йорка будут изучать технологии искусственного интеллекта
Государственные школы Нью-Йорка будут поощрять и поддерживать учителей и школьников, которые будут изучать и исследовать технологии искусственного интеллекта.
Об этом заявил руководитель государственных школ Нью-Йорка Дэвид Бэнкс.
«Хотя изначальная осторожность была оправдана, теперь она превратилась в исследование и тщательный анализ возможностей и рисков этой новой технологии», — отметил Бенкс.
Читайте также
Он пообещал, что учителям предоставят набор ресурсов для проведения дискуссий и уроков по искусственному интеллекту в своих классах.
«Мы будем рассказывать нашим ученикам о серьезных нравственных проблемах, которые волнуют многих технологических лидеров и правительство и которые уже обсуждают на своих уроках как преподаватели, так и ученики. Однако мы также позаботимся о том, чтобы наши студенты пользовались возможностями искусственного интеллекта и были подготовлены к работе сегодня и в будущем», — подчеркнул Бенкс.
По материалам:
Процес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.