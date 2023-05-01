Искусственный интеллект начнет учить детей читать в ближайшие полтора года — Билл Гейтс 01.05.2023, 01:16 — Технологии&Авто

Искусственный интеллект начнет учить детей читать в ближайшие полтора года — Билл Гейтс

Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, заявил, что искусственный интеллект в виде чат-ботов может значительно улучшить обучение детей в ближайшие 18 месяцев.

По его словам, такие сервисы, как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google, в скором времени смогут преподавать чтение и письмо на уровне преподавателей-людей.

В рамках ASU+GSV Summit в Сан-Диего Гейтс отметил, что современные чат-боты обладают «невероятной грамотностью в чтении и письме», что скоро позволит им помогать учащимся совершенствовать свои навыки как никогда ранее.

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Однако, прежде чем подобные сервисы станут полноценными наставниками, они должны лучше понимать и воспроизводить человеческую речь, чтобы мотивировать студентов, добавил Гейтс.

Гейтс также утверждает, что чат-боты поначалу поразят нас своей способностью помогать в чтении и давать обратную связь по письменным работам. Затем они будут улучшать возможности учащихся в математике.

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