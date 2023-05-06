Нью-Йорк стал первым штатом США, запретившим газ в новостройках — Finance.ua
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Нью-Йорк стал первым штатом США, запретившим газ в новостройках

Энергетика
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Нью-Йорк стал первым штатом США, запретившим газ в новостройках
Нью-Йорк стал первым штатом США, запретившим газ в новостройках
Нью-Йорк стал первым штатом США, который принял закон, запрещающий газовые плиты и другие виды ископаемого топлива в большинстве новых построек, что стало победой активистов-экологов.
Об этом сообщает CNBC.
Закон, принятый законодателями в законодательном собрании штата, у руководства которым стоят демократы, требует, чтобы недавно построенные дома были полностью электрическими через три года. Этот шаг направлен на борьбу с изменением климата путем снижения зависимости Нью-Йорка от газа.
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Закон, который может столкнуться с юридическими проблемами со стороны газовой промышленности, потребует исключительно электрического отопления и приготовления пищи в новых семиэтажных домах с 2026 года.
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Для небоскребов повыше последний срок — 2029 год.
Больницы, критическая инфраструктура, такая как транспорт и коммерческие предприятия общественного питания будут освобождены от новых правил. Закон также не будет применяться к зданиям, где местная сеть не способна выдержать нагрузку.
Существующие дома также не подпадают под действие законодательства, то есть жители могут оставить себе газовые плиты, которые у них уже есть.
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По данным Министерства энергетики США, 52% домохозяйств в штате Нью-Йорк используют природный газ для отопления или приготовления пищи.
Этот шаг поможет Нью-Йорку достичь своей цели сокращения выбросов на 85% к 2050 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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