Нью-Йорк стал первым штатом США, запретившим газ в новостройках — Finance.ua

Нью-Йорк стал первым штатом США, запретившим газ в новостройках Сегодня 04:09 — Энергетика

Нью-Йорк стал первым штатом США, запретившим газ в новостройках

Нью-Йорк стал первым штатом США, который принял закон, запрещающий газовые плиты и другие виды ископаемого топлива в большинстве новых построек, что стало победой активистов-экологов.

Об этом сообщает CNBC.

Закон, принятый законодателями в законодательном собрании штата, у руководства которым стоят демократы, требует, чтобы недавно построенные дома были полностью электрическими через три года. Этот шаг направлен на борьбу с изменением климата путем снижения зависимости Нью-Йорка от газа.

Закон, который может столкнуться с юридическими проблемами со стороны газовой промышленности, потребует исключительно электрического отопления и приготовления пищи в новых семиэтажных домах с 2026 года.

Для небоскребов повыше последний срок — 2029 год.

Больницы, критическая инфраструктура, такая как транспорт и коммерческие предприятия общественного питания будут освобождены от новых правил. Закон также не будет применяться к зданиям, где местная сеть не способна выдержать нагрузку.

Существующие дома также не подпадают под действие законодательства, то есть жители могут оставить себе газовые плиты, которые у них уже есть.

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По данным Министерства энергетики США, 52% домохозяйств в штате Нью-Йорк используют природный газ для отопления или приготовления пищи.

Этот шаг поможет Нью-Йорку достичь своей цели сокращения выбросов на 85% к 2050 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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