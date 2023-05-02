Рейтинг готовности стран к переходу на Green Tech: какое место заняла Украина — Finance.ua

Рейтинг готовности стран к переходу на Green Tech: какое место заняла Украина Сегодня 08:39 — Мир

Рейтинг готовности стран к переходу на Green Tech: какое место заняла Украина

Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) опубликовала рейтинг 166 стран по их готовности к «зеленому» переходу — так называемому Green Tech Transition. Рейтинг возглавили США, Швеция, Сингапур, Швейцария и Нидерланды, а Украина по уровню использования, принятия и адаптации «зеленых» технологий заняла 58 место, потеряв 5 позиций, сообщает The World Economic Forum.

Отмечается, что рейтинг составляли на основе следующих показателей:

информационно-коммуникационные технологии;

навыки;

промышленность;

исследования и разработки;

деньги.

В последнюю пятерку стран попали Гвинея, Демократическая Республика Конго, Гамбия, Гвинея-Бисау и Южный Судан. Каждая из этих стран занимает последнее место во всех пяти категориях.

«Существует четкий разрыв между странами с высоким уровнем дохода и странами с низким уровнем дохода», — подчеркнули в материале.

Авторы отмечают, что страны Латинской Америки, Карибского бассейна и Африки к югу от Сахары менее готовы к использованию передовых технологий. Это означает, что они наиболее подвержены риску потерять текущие технологические возможности.

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Отмечается, что Китай, несмотря на его способность производить и внедрять передовые технологии, занял 35 место в рейтинге ниже, чем ожидалось. Это произошло из-за значительных отличий между городами и сельской местностью в интернет-покрытии и скорости широкополосной связи.

Екополітика По материалам:

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