Строительство и IT-технологии: какие профессии станут популярны после войны — Finance.ua

Строительство и IT-технологии: какие профессии станут популярны после войны Сегодня 13:13 — Личные финансы

Строительство и IT-технологии: какие профессии станут популярны после войны, freepik.com

Рынок труда сейчас переживает сильный кризис, поскольку многие потеряли работу из-за войны.

Эксперт по рынку труда Юлия Веселовская объяснила, какие сферы нуждаются в квалифицированных специалистах и куда лучше поступать абитуриентам, чтобы в будущем иметь стабильную работу даже во время временных кризисов.

«Те, кто пойдет учиться в IT-сфере и овладевать профессиями строительной сферы, — угадали. Но у нас есть большой разрыв между тем, что популярно для людей, и тем, чего требует рынок. Я бы рекомендовала поступающим, которые будут выбирать профессию, постоянно держать руку на пульсе, изучать информацию по той сфере, куда они планируют поступать. Это нужно, чтобы понимать, в каком направлении будет развиваться эта сфера. Сейчас все быстро меняется. Идти на стажировку после первого или второго года обучения, тогда они смогут лучше интегрироваться в новую профессиональную реальность», — говорит Веселовская.

В частности, в будущем без работы точно не останутся IT-специалисты, строители, инженеры, медики и работающие в оборонной сфере люди.

«Например, в IT-сфере, где с 1-2 курса идут на стажировку, потому что то, что преподают в вузе, не всегда совпадает с тем, что уже есть и практикуется на рынке. Поэтому реальные знания и опыт они уже получают на на своем рабочем месте. Еще раз повторюсь: те, кто выберет IT-сферу, медицину, оборонный сектор, пойдут на инженеров, в строительство, угадают и смогут пристроиться», — добавляет эксперт.

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Веселовская не советует выбирать финансовое, банковское, юридическое, гостинично-ресторанное дело и туристическую сферу, поскольку они первыми испытывают последствия любого временного кризиса.

«Те, кто выберет, финансовую сферу, страхование, банки или юридическую сферу, — здесь можно не угадать. Это те сферы, в которых сейчас наблюдается рецессия, и такие тенденции, как оцифровка и автоматизация многих процессов. Конечно, кто пойдет учиться на гостинично-ресторанное дело и туризм, это первая сфера, которая реагирует на любые кризисы, этапы развития страны, пандемии и др. Это должны быть очень стрессоустойчивые люди, которые будут понимать, что тут может быть работа, а тут ее нет», — подытожила она.

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