Куда устроиться без опыта работы и сколько за это платят — Finance.ua

Куда устроиться без опыта работы и сколько за это платят Сегодня 09:01 — Личные финансы

Куда устроиться без опыта работы и сколько за это платят, freepik.com

Многие украинцы сталкиваются с проблемой трудоустройства по специальности, поэтому часто соглашаются на работу в новой для себя сфере. Хотя рынок труда находится в состоянии кризиса, а предложений работы в несколько раз меньше, чем было до войны, однако варианты для трудоустройства работников без опыта работы есть. Зарплаты для этой категории специалистов стартуют от 8500 грн.

Об этом сообщают аналитики кадрового портала grc.ua.

Предложения для работников без опыта работы

В актуальных предложениях на кадровом портале на сегодняшний день 33% вакансий для сотрудников без опыта работы. Лидером среди регионов с наибольшим количеством предложений является Львов и область, где размещено 16% от всех актуальных, средняя предлагаемая заработная плата — 12 300 грн.

Киев занимает второе место по предложениям для специалистов без опыта работы, однако средняя заработная плата в столице выше. В Киеве размещено 14% актуальных предложений, а компенсация за работу в среднем — 19 500 грн.

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Днепропетровская и Ивано-Франковская области занимают третье место, однако в Днепропетровской области средняя предлагаемая заработная плата выше — 17 600 грн. В Ивано-Франковской области работникам без опыта в среднем предлагают 9000 грн, а в Полтавской области средний оклад — 8500 грн.

В каких сферах предлагают работу

Более трети всех вакансий для работников без опыта работы из сферы продаж, где в среднем готовы платить за работу 15 800 грн.

Далее по количеству предложений следует сфера транспорта и логистики — 9% от всех актуальных вакансий, где готовы платить в среднем 18 800 грн.

Вакансии для рабочего персонала третьи по востребованности, а средний оклад — 9900 грн.

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Замыкают топ 5 сфер по количеству предложений вакансии для административного персонала (средняя зарплата — 15 200 грн), и из банковской сферы (средняя зарплата — 11 800 грн).

Какие навыки требуются

В вакансиях для работников без опыта работы работодатели указывают в основном желаемые soft skills, наличие образования и перечень основных выполняемых обязанностей и задач. Практически во всех вакансиях работодатели предлагают помочь в обучении кандидата в необходимой работе.

Во всех вакансиях, независимо от профессиональной сферы, работодатели хотят от кандидатов ответственности, внимательности, стрессоустойчивости и ориентированности на результат. В сфере продаж приоритетными считаются такие навыки, как тактичность, высокие коммуникативные навыки и активная жизненная позиция. Тем, кто ищет работу в сфере транспорта и логистики, нужно быть пунктуальным и дисциплинированным, а представителям рабочих специальностей быть внимательными к деталям и уметь работать в режиме многозадачности.

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