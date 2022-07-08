Как безработных привлекают на общественно полезные работы — Finance.ua
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Как безработных привлекают на общественно полезные работы

Личные финансы
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В конце июня правительство приняло постановление, согласно которому официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не нашли работу, будут привлекаться к общественно полезным работам — разбору завалов, строительству, благоустройству и т.д.
«Что именно нужно делать в каждом конкретном регионе — будут определять местные власти», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Впрочем, делать они это все будут не бесплатно — таким людям будут платить минимальную зарплату, то есть 6500 грн.
Как объясняют в правительстве, это сделано, чтобы отойти от практики, когда люди получают выплаты по безработице, но не принимают предложения работы.
«В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта», — подчеркнул Шмыгаль.
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Финансовый аналитик, экономист Алексей Кущ говорит, что в условиях войны система государственной гарантии труда может сформировать массовую занятость населения.
Формат государственной гарантии труда или так называемого внутреннего трудового фронта был основан в США. Во время Второй мировой войны благодаря внутреннему трудовому фронту США обеспечили почти полную занятость населения. Последствия Великой депрессии 30-х годов прошлого столетия они преодолели во время Второй мировой войны. Внутренний трудовой фронт — это один из элементов мобилизационной экономики, когда экономика и ее ресурсы, в частности, трудовые мобилизуются на достижение определенных стратегических целей. У нас есть перспективы создания такого трудового фронта,
— финансовый аналитик, экономист Алексей Кущ.

Но, подчеркивает Алексей Кущ, важно, чтобы создание трудового фронта не стало ширмой для лишения людей выплат по безработице.
Чтобы получить статус безработного, нужно обратиться в Государственный центр занятости с соответствующим заявлением. Это можно сделать лично, придя в отделение, если речь идет о безопасных территориях, или подать заявление онлайн через соответствующие мессенджеры, которые использует Центр занятости:
Или портал/приложение «Дія».
«Статус безработного мы предоставляем с момента подачи заявки на регистрацию. Соответственно, это происходит в тот же день. И с первого же дня назначается выплата пособия по безработице. Она рассчитывается индивидуально и зависит от страхового стажа, профессионального опыта и уровня заработной платы», — объясняет Елена Мельник.
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По материалам:
Finance.ua
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