Рынок труда летом: для кого и где есть работа — Finance.ua

Рынок труда летом: для кого и где есть работа Сегодня 08:04 — Личные финансы

Рынок труда летом: для кого и где есть работа, freepik.com

Рынок труда, несмотря на войну и экономический кризис, продолжает восстанавливаться медленными темпами. Проще всего найти работу в западных областях Украины, где в среднем на одну вакансию не более двух кандидатов. Снизилась конкуренция в столице, в среднем на одно рабочее место в Киеве теперь претендуют 6 человек.

Об этом свидетельствуют данные экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

Для кого есть работа

В частности, в начале лета больше всего вакансий разместило на сайте grc.ua сфера продаж. Предложения для продавцов, кассиров, администраторов торгового зала, а также менеджеров по продажам в июне составляют 23,5% от всех актуальных вакансий.

В ИТ-сфере не произошло ощутимых изменений. Количество предложений работы для ИТ-специалистов почти не изменилось. Однако на общем незначительном оживлении рынка труда в других сферах доля вакансий в ИТ-сфере снизилась с 15,6% в мае до 12,2% в июне.

В июне были востребованы также специалисты без опыта работы, работники сферы транспорта и логистики, рабочий персонал, специалисты сельского хозяйства и работники сферы строительства и недвижимости, маркетологи.

Бизнес постепенно возобновляет коммерческую деятельность, прекращенную с начала войны. Многие женщины, переехавшие с целью обеспечения себя и детей в другие города или страны, работали бухгалтерами. Компании стали активнее искать работников этой сферы. В июне появилось больше вакансий для бухгалтеров и специалистов по управленческому учету.

Негативную динамику продемонстрировала область медицины и фармацевтики. Эти специалисты в течение длительного времени были востребованы и традиционно попадали в десятку профессий с наибольшим количеством предложений работы. Однако в июне количество вакансий для них ощутимо сократилось.

Тяжелее всего сейчас найти работу госслужащим, страхователям, юристам, педагогам, специалистам сфер автомобильного бизнеса, работникам сферы HoReCa и спортивных клубов, фитнеса и салонов красоты. Для этих специалистов в июне, как и в предыдущие месяцы, меньше всего вакансий.

Где больше всего работы

Больше работы в начале лета предлагают работодатели в столице, а также компании во Львове и области, в Днепропетровской области. При этом Киев удерживает уверенное лидерство по количеству вакансий и уровню заработных плат. Предложения работы столичных работодателей составляют 34,5% всех вакансий, размещенных в июне на сайте. Львов и Днепр, хотя и предлагают немного больше работы, чем другие регионы, имеют значительную разницу с лидером рейтинга Киевом.

Интересен тот факт, что в Киевской области, которая обычно занимает самые низкие строчки в рейтинге по количеству вакансий, в июне появилось больше вакансий. Поэтому начале лета столичная область входит в десятку регионов с наибольшим количеством вакансий. Приблизительно одинаковое количество вакансий также в Ивано-Франковской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Закарпатской областях.

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Наибольшее негативное влияние на рынок труда война оказала на регионы, больше всего страдающие от военной агрессии рф. Там рынок труда упал до минимальных показателей.

Где легче всего найти работу

Война стала причиной конфигураций в региональной структуре рынка труда. В западные области с начала войны переезжали украинцы в поисках убежища. Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области были самыми популярными при релокации предприятий из регионов, которые пострадали больше всего от вражеских атак. Бизнес, действовавший в этих регионах, преимущественно смог сохранить свою коммерческую деятельность, в отличие от компаний, вынужденных прекратить работу в местах боевых действий. Следовательно, области на Западе Украины демонстрируют большую долю вакансий в структуре рынка труда, чем это было до войны. Поэтому соискатели в западных регионах сталкиваются с меньшими проблемами при трудоустройстве.

Самая низкая конкуренция в начале лета в Ивано-Франковской области, здесь в среднем на одно рабочее место претендует один кандидат. Низкая конкуренция также в Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях, здесь на одну вакансию в среднем претендует не более двух человек.

В Запорожской и Харьковской областях в начале лета наблюдается самый высокий уровень конкуренции — 13-14 кандидатов на одно рабочее место. Чуть ниже показатель конкуренции в Одесской области, однако он выше, чем в среднем по рынку. На одну открытую вакансию в Одесской области претендуют 10 человек.

В Киеве и Киевской области конкуренция в июне снизилась по сравнению с маем. Если в конце весны в столице на одно рабочее место претендовало 9-10 человек, то в июне в конкурсе на вакансию в среднем 6 человек.

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