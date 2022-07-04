50% вакансий сосредоточены в двух городах Украины: где лучше всего искать работу — Finance.ua
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50% вакансий сосредоточены в двух городах Украины: где лучше всего искать работу

Личные финансы
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50% вакансий сосредоточены в двух городах Украины: где лучше всего искать работу
50% вакансий сосредоточены в двух городах Украины: где лучше всего искать работу
Более 50% вакансий по трудоустройству в июне 2022 года географически находятся в двух ключевых городах — Киеве и Львове.
По данным портала robota.ua, в Киеве процент вакантности составляет 36%, во Львове — 15%. Третье и четвертое место заняли Днепр и Одесса — 8% и 5% соответственно. Винница, Ивано-Франковск, Полтава, Хмельницкий, Ужгород и Харьков распределили между собой по 3% вакансий.
50% вакансий сосредоточены в двух городах Украины: где лучше всего искать работу
«Если рассматривать города-лидеры по количеству вакансий, в топ-5 городов входят Киев, в котором сейчас более 8 тысяч вакансий, еще 3 тысячи вакансий во Львове. В Днепре почти 1,5 тысячи, в Одессе — 1300, в Виннице — 600 вакансий. Относительно резюме ситуация следующая: в Киеве есть почти 24 тысячи резюме, в Одессе — 2,5 тыс. резюме, в Днепре 2300, во Львове чуть больше 2 тысяч», — отметила главный редактор журнала «Будни» robota.ua Юлия Далибук
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По словам эксперта, наиболее благоприятная ситуация сейчас сложилась во Львове. По количеству вакансий он оказался на втором месте, по количеству резюме — на четвертом.
«Сегодня Львов, по сути, единственный город в Украине, где предложение от работодателей превышает спрос от соискателей. Поэтому там сейчас выгодно искать работу, и это можно сделать быстрее, чем в других регионах. В других городах рынок труда — в руках работодателя», — отметила эксперт.
50% вакансий сосредоточены в двух городах Украины: где лучше всего искать работу
По данным портала, по сравнению с довоенным уровнем рынок труда восстановился на 27%. По состоянию на 2021 год ежедневные показатели вакантности составляли 100 тысяч вакансий по Украине.
«В ближайшее время мы увидим увеличение количества вакансий по рабочим специальностям, а также формату «работа парт тайм». Мы прогнозируем существенное снижение спроса на «белых воротничков» и повышение спроса на «серых» и «синих воротничков», — добавила Далибук.
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По материалам:
The page
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