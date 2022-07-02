Работа для украинских беженцев в Британии: сколько платят без знания языка — Finance.ua

Работа для украинских беженцев в Британии: сколько платят без знания языка
Убежище в Великобритани нашли 82 тысячи украинцев, а визы получили более 50 тысяч украинских беженцев.
После приезда в Великобританию пограничники ставят в паспорте отметку о въезде сроком на 6 месяцев. Этот штамп свидетельствует о праве украинского беженца на работу, учебу и получение пособий в Великобритании.
Разрешение на проживание (временная виза) дает право на работу в Великобритании, отдельно за разрешением обращаться не нужно.
Чтобы найти работу, в первую очередь стоит обратиться в государственные Jobcentre Plus. Их можно найти в большинстве городов и некоторых поселках Великобритании.
В этих центрах можно получить дополнительное обучение, персонального коуча по поиску работы и помощь в составлении резюме.
Также в общественных организациях для беженцев можно получить помощь в трудоустройстве, вплоть до совместного поиска вакансий по специализированным сайтам.
При оформлении на работу следует знать, что минимальная оплата труда составляет 9,50 фунтов стерлингов для тех, кому исполнилось 23 года.
Рабочее время — в среднем 48 часов в неделю. До 18 лет нельзя работать больше 40 часов в неделю. Минимальная зарплата в 2022 году — 1851 фунтов стерлингов без вычета налогов (минус 10% — «на руки»).
Подать заявку на работу можно на правительственном сайте, создав учетную запись.
Можно обратиться в Национальную службу карьеры за консультацией: https://nationalcareers.service.gov.uk/.
Также беженцам советуют смотреть вакансии на сайте местного совета, ярмарках вакансий, местных и национальных газетах.
Хотя на многих сайтах в графе поиска по параметрам «украиноязычный» (Ukraine speaking) в Великобритании выдается десятки и сотни вакансий — от няни до руководителя отдела в ресторане «KFC», в большинстве случаев подразумевается, что соискатель свободно общается также на английском языке. Это же касается и работы по уходу за пожилыми людьми или тренеров в спортивные кружки.
Все же иногда на общих сайтах попадаются вакансии и без таких требований — для работы украинцев с украинскими беженцами. Например, на фриланс ищут ассистента фотографа, чтобы помогать учить украинских беженцев фотоделу (за 15 фунтов стерлингов в час), или украиноязычного продюсера для создания видеороликов об украинцах в соцсетях.
Большой выбор вакансий летом в Великобритании на сезонных работах на фермах. Искать их можно самостоятельно. В группах по поиску работы рекомендуют найти контакты интересующего фермерского хозяйства и писать запрос напрямую об условиях оплаты и желании работать.
Например, в одном из объявлений оговариваются условия работы на фермах в тепличных хозяйствах со средней оплатой 2000 евро (1730 фунтов стерлингов):
- ставка 9,5 фунтов в час (переработки до + 50% от ставки); график 8-12 часов, 5-6 дней в неделю; жилье 59 фунтов в неделю;питание 20-30 фунтов в неделю; работа в разных городах Британии; обязанности: сбор урожая, уход за саженцами, упаковка урожая.
Некоторые объявления от украинских компаний-посредников начинаются со слов солидарности в украинцами.
«Если вы решили искать работу или вынужденное убежище, мы с радостью поможем Вам с решением всех бытовых проблем. На фермы по выращиванию ягод, фруктов, овощей и салата нужны работники на сбор и упаковку, графство Кент. Работа официальная, по контракту», — говорится на одном из сайтов.
В описании вакансии указана зарплата от 13 евро в час, есть овертайм, 5-6 дней в неделю, в месяц — от 3000 до 3600 евро в зависимости от часов и желания.
«Знание английского языка и опыта работы не нужно. Проживание бесплатно в отеле (фото есть). Отдельно, это не проживать с англичанами. Питание тоже бесплатно для Вас и детей», — уточняется в вакансии.
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Также много вакансий на производствах и складах. Например, упаковке продукции или сборе заказов брендовой одежды. Заработать можно от 2500 евро.
"На предприятие, занимающееся выпуском кофе, требуются рабочие для сортировки и упаковки готовой продукции. Семейные пары, женщины и мужчины до 55 лет.
В ваши обязанности будет входить сортировка продукции, ее проверка на брак, упаковка в коробки, поклейка этикеток и стикеров", — говорится в описании такой работы.
Заработная плата — 11 фунтов стерлингов в час. График работы 5-6 дней в неделю по 8-12 часов. Проживание обещают в квартирах, по 2 человека в комнате, за счет работодателя. На работу и обратно возит служебный автобус. На предприятии выдается рабочая одежда.
Кстати, путешествовать можно не только на собственном авто. Забронируйте и купите билеты на INFOBUS.
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